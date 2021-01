© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINE«Dalla continuità dei reati posti in essere il profilo di professionalità emerge negativamente sia dalle conversazioni intercettate che dal certificato del casellario che indica Roberto Martena con precedenti specifici oltre che per violenza contro la persona e armi». Queste le parole con le quali il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Cinzia Vergine, tratteggia la figura di Roberto Martena, l'imprenditore pontino finito in carcere con il figlio Michele insieme ad altre cinque persone nell'ambito dell'operazione Sangue Amaro coordinata dalla Dda di Lecce nella quale sono stati impegnati i carabinieri del Noe di Lecce, Napoli e Roma, quelli del Nucleo investigativo della forestale di Latina e Lecce. L'accusa è quella di avere smaltito illecitamente e abusivamente sangue animale proveniente dalla macellazione che invece di essere conferito in siti autorizzati veniva sversato all'interno di alcuni terreni e, in particolare, in un pozzo nella disponibilità di uno degli indagati principali, titolare di un'azienda pugliese. L'inchiesta, avviata a settembre 2018 in seguito ad un esposto dei residenti per odori nauseabondi nell'area dove opera la Orm Ambiente a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ha monitorato per mesi tutti i mezzi che trasportavano il sangue animale i cui viaggi sono risultati assolutamente diversi rispetto a quelli certificati dai documenti dei camion. In questo schema che andava avanti da tempo la Ilsap di Borgo San Michele ha giocato un ruolo fondamentale perché mentre il liquido ematico veniva smaltito illecitamente a pochi chilometri dalle ditte di macellazione pugliesi, le carte ufficiali raccontavano tutta un'altra storia: risulta infatti dai documenti di viaggio, tutti rigorosamente falsi, che quel materiale arrivava nell'azienda dei Martena. Era quello il luogo di destinazione secondo decine di carte per altrettanti camion che non hanno mai varcato i cancelli della Ilsap. Da febbraio e novembre 2019 risultano esserci stati 13 conferimenti nell'azienda pontina per complessivi 107.680 chili di liquido ematico che però non è mai arrivato visto che la cisterna che doveva essere in terra pontina in realtà attraverso il Gps è stata localizzata in provincia di Brindisi. «E i timbri di accettazione della Ilsap scrive il gip nell'ordinanza sono palesemente falsi visto che la cisterna non risulta essersi mai recata nel luogo indicato. Si comprende come le condotte degli indagati conclude il giudice riferendosi anche a Roberto Martena e al figlio Michele nei confronti dei quali usa anche il termine spregiudicatezza attengano tutte ad un contesto di operazioni imprenditoriali per nulla inclini al rispetto della normativa a tutela della salute pubblica, con implicazioni di procurato inquinamento ambientale che solo nel tempo si potranno concretamente apprezzare».Elena Ganelli