© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'OPERAZIONEDue etti e mezzo di droga nascosti in casa, con tanto di denaro contante probabile provento dell'attività illecita, bilancini di precisione e materiale per confezionare le singole dosi da vendere. Il blitz della squadra volante della questura di Latina è scattato nel pomeriggio di domenica e ha portato all'arresto di due giovani incensurati e insospettabili, Andrea Saputo, 25enne del capoluogo, e Gabriele Palombo, 26enne di Pontinia.Il primo è stato fermato in auto dagli agenti di polizia nel corso di un normale servizio di controllo. Ma il suo atteggiamento ha evidentemente insospettito l'equipaggio che ha deciso di approfondire gli accertamenti e di procedere a una ulteriore perquisizione all'interno della sua abitazione.LA PERQUISIZIONEL'approfondimento ha in effetti dato i suoi risultati. In casa infatti sono stati trovati circa due etti di droga, tra hashish e marijuana, che erano stati nascosti in diversi punti della sua camera da letto del ragazzo.Oltre alla sostanza stupefacente è stata rinvenuta la somma in contanti di 700 euro, un bilancino di precisione per pesare lo stupefacente e altro materiale che viene comunemente utilizzato per confezionare le dosi.Proprio nel corso della perquisizione nell'appartamento, i poliziotti hanno però notato che sul cellulare di proprietà del ragazzo arrivava una raffica di messaggi attraverso Telegram, tutti provenienti da un'unica utenza. Insospettiti da tanta insistenza hanno effettuato un controllo e sono riusciti quindi a risalire all'identità del mittente, che era appunto il 26enne di Pontinia. Tra i due c'era probabilmente un accordo, proprio attraverso il canale social, per lo scambio di stupefacente e così gli agenti hanno bussato anche alla porta del secondo giovane perquisendo anche il suo domicilio.Qui hanno scoperto altri quantitativi di sostanza stupefacente, in particolare hanno trovato mezzo etto circa di marijuana e hashish, bilancini e materiale per il confezionamento. Per entrambi i giovani, come disposto dal sostituto procuratore Daria Monsurrò, è scattato l'arresto per detenzione e spaccio di droga.La.Pe.© RIPRODUZIONE RISERVATA