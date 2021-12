Domenica 12 Dicembre 2021, 05:03

Dieci commissioni consiliari a Latina, con 11 componenti ciascuna: la quadratura sulle deleghe c'è, ma è ancora buio politico sulle presidenze, con un ipotetico slittamento a dopo le elezioni provinciali del 18 ottobre. Sebbene Lbc, Pd, e Lega stiano pressando il presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero (FdI) per chiudere entro il Consiglio del 17 dicembre.

La bozza ha l'avallo non solo della coalizione del sindaco Damiano Coletta ma anche della Lega. La prima commissione è quella a Trasparenza e legalità, che di prassi viene assegnata all'opposizione. Seguono poi quella a Governo del territorio, rigenerazione urbana e Marina; la terza è Bilancio, tributi, società partecipate e patrimonio; la quarta Welfare, sanità, pari opportunità, protezione civile, sicurezza; la quinta Attività produttive, turismo, politiche per il lavoro, sportello delle attività produttive; la sesta Personale, affari istituzionali, servizi demografici, toponomastica; la settima Cultura, promozione sportiva, scuola; l'ottava Università e ricerca, politiche giovanili, programmazione europea e Pnrr, innovazione digitale, smart city, partecipazione; la nona, Transizione ecologica, ambiente, mobilità e trasporti, politiche energetiche, igiene urbana; la decima, Lavori pubblici, manutenzioni, decoro e verde pubblico, viabilità, impianti sportivi. Diverse le novità come la divisione tra Urbanistica (detta Governo del territorio) e Lavori pubblici e Toponomastica; anche la delega Sport viene scissa in Promozione sportiva da un lato e Impianti sportivi dall'altro; nascono le deleghe alla transizione ecologica e al Pnrr. Lega e Lbc hanno pressato il presidente del Consiglio comunale Raimondo Tiero e martedì si terrà la capigruppo. I due gruppi intendono votare prima delle elezioni provinciali del 18 dicembre, ma nessuno si nasconde che quell'appuntamento potrebbe sbrogliare o complicare una complessa situazione politica.

Andrea Apruzzese

