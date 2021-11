Venerdì 12 Novembre 2021, 05:04

TRASPORTI

Torna la vendita dei biglietti e i controlli a bordo dei mezzi pubblici, come deciso dalla Regione Lazio. Sugli autobus del trasporto locale e del trasporto regionale, rispettivamente affidati alla Csc e a Cotral, l'incombenza spetta agli autisti che da lunedì 8 novembre sono tornati a verificare i titoli di viaggio dei passeggeri.

Gli autisti Cotral, inoltre, sono anche polizia amministrativa e dunque possono anche elevare multe ai viaggiatori a bordo senza ticket. Per la Regione Lazio la novità è stata ritenuta necessaria perché il Ministero ha previsto una graduale ripresa delle attività, mentre a chi guida i mezzi non è andata molto a genio. I sindacati hanno anche protestato chiedendo una sospensione perché ritengono che reintrodurre queste mansioni generi per loro una situazione di rischio, più elevato ora che i contagi sono tornati a crescere. «Troviamo decisamente intempestiva la decisione aziendale di ripristinare le attività di verifica tout court, in concomitanza con una recrudescenza dei contagi da virus Covid-19, così come annunciato dall'Assessore alla Salute della Regione Lazio, D'Amato hanno scritto all'azienda Cotral i segretari di Filt Cgil, Filt Cisal e Ugl Fna - La tutela della salute del personale front line è stato fino ad oggi un obiettivo che abbiamo cercato di garantire congiuntamente ed in quest'ottica stride la decisione unilaterale del ripristino della verifica obbligatoria della capienza a bordo e della vendita dei biglietti a bordo». In particolare sono contrari a questa novità perché a loro avviso li rende più vulnerabili in quanto a contatto con i passeggeri. «Quando guidiamo siamo in una mezza luna di vetro spiegano gli autisti Cotral di Latina -, ma con queste nuove regole dovremo per forza di cose venire a contatto con la gente e questo va in contrasto con le linee anti-Covid. Sarebbe impossibile continuano pensare di verificare i biglietti restando nella nostra postazione, dal momento che abbiamo disposizione di aprire le porte sia davanti che dietro proprio per evitare assembramenti che, a nostro avviso, in questo modo si verificheranno sicuramente». Le motivazioni spiegate dai sindacati e dagli autisti non hanno però convinto Cotral, che nella giornata di ieri ha diramato una nota stampa ribadendo che sugli autisti controllori non ci sarà alcun passo indietro. «In un momento nel quale l'azienda perde 30 milioni di euro di ricavi da titoli di viaggio, la richiesta delle organizzazioni sindacali di revocare l'ordine di servizio che riattiva l'attività di controllo a vista dei titoli di viaggio da parte degli autisti dichiara la presidente di Cotral, Amalia Colaceci - è una follia. Le aziende vanno tenute in equilibrio economico/finanziario perché questo è l'unico modo di tutelare nei fatti, non a parole, il lavoro dei nostri dipendenti e la qualità del servizio. Non permetteremo che il Covid venga utilizzato come argomento per tornare indietro su questa misura organizzativa, proprio perché questa difficile esperienza ci ha dimostrato che dobbiamo fare sempre meglio».

Bianca Francavilla

