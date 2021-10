Venerdì 29 Ottobre 2021, 05:04

CISTERNA

Torna la fiera della Ricalata nella città dei butteri. Domenica, il cuore urbano di Cisterna si accenderà con le luci e i profumi delle bancarelle in occasione della tradizionale Fiera della Ricalata. L'amministrazione comunale, intende valorizzare il centro cittadino riproponendo in via sperimentale lo svolgimento della fiera della Ricalata nelle vie e piazze del centro.

Una ricorrenza che ancora oggi continua a tenersi la terza domenica di ottobre e che attira tanti visitatori dai Comuni limitrofi. Segnava il ritorno a casa dei pastori dai pascoli estivi in montagna, e la discesa dai paesi dell'interno Ciociara e Abruzzo dei guitti che per l'inverno cercavano lavoro nella palude. La merca era il momento più atteso dai butteri. Durante questa sorta di rodeo con due appuntamenti durante l'anno, a ottobre e a maggio, i butteri davano pubblica prova della loro abilità nella doma dei più selvaggi puledri e torelli dell'agro pontino. Queste esibizioni coincidevano con due appuntamenti di grande importanza nella tradizione storica e culturale di Cisterna: la fiera dell'Ascensione e la fiera della Ricalata. La fiera dell'Ascensione tuttora si tiene la penultima domenica di maggio ed era la più grande fiera per la compravendita di bestiame. Oggi quelle esibizioni sono venute meno ma la tradizione resta. Quest'anno la fiera slitta di una settimana, si svolgerà l'ultima domenica del mese, anziché il 17 ottobre, data sospesa su disposizione dell'ex commissario prefettizio per motivi di sicurezza e di opportunità, dato lo svolgimento del secondo turno elettorale (ballottaggio) delle amministrative. Per questa ragione i banchi dei commercianti, rispetto allo scorso anno, sono diminuiti poiché dovranno partecipare ad altre fiere (sagra della castagna e del vino novello, ad esempio) in altri Comuni. Certamente la sagra nel centro cittadino ha comunque maggiori adesioni da parte degli ambulanti rispetto all'area artigianale, più decentrata, e condivisione da parte dei commercianti in sede fissa.

C.Pao.

