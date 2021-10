Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:03

GIUSTIZIA

A partire da oggi torna in servizio presso il Tribunale di Latina il giudice Aldo Morgigni assegnato con decreto del Presidente della Corte d'appello di Roma del 28 settembre scorso. Il magistrato è destinato alla sezione penale in supplenza sul ruolo della collega Simona Sergio, attualmente in congedo per aspettativa e la sostituirà nel settore penale dibattimentale sia sul ruolo collegiale che in quello monocratico. Nello stesso momento il Presidente della sezione penale Gian Luca Soana cesserà la sostituzione del ruolo collegiale della Sergio, salvo la prosecuzione dell'applicazione del medesimo scrive il presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti nel decreto firmato ieri - con riferimento a procedimenti penali che lo stesso provvederà a indicare, che eventualmente richiedessero il mantenimento della medesima composizione collegiale. Morgigni ha svolto funzioni promiscue di pretore a Latina. Dall'istituzione del giudice unico, nel giugno 1999, ha ricoperto funzioni di gip presso il tribunale di Latina fino al 2004, quando è stato trasferito alla Corte di appello di Roma come magistrato distrettuale giudicante. Fino all'elezione come componente del Csm ha svolto funzioni di consigliere della Corte di appello nel settore civile e poi in quello penale per due anni, oltre a quelle di giudice del lavoro e giudice del dibattimento presso i tribunali di Latina e Roma per altri due anni. Nei rimanenti sei è stato destinato a funzioni di gip presso i tribunali di Roma, Latina e Velletri. Nel corso della carriera come Gip addetto alla trattazione di procedimenti provenienti dalla Dda presso la Procura di Roma si è occupato del processo Damasco relativo a uno dei clan della ndrangheta calabrese radicato nella provincia di Latina.

E.Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA