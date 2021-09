Giovedì 16 Settembre 2021, 05:03

TERRACINA

Due giorni dedicati alle eccellenze enogastronomiche locali: domani e sabato, dalle 17:30 sino a tarda sera, nel centro storico di Terracina si svolgerà l'edizione 2021 di Mangiare con Gusto, manifestazione ideata da Adele Di Benedetto e organizzata dall'agenzia Almadela di Latina con il patrocinio dell'assessorato all'ambiente del Comune di Terracina.

La rassegna, inserita nell'ampio calendario degli appuntamenti della Settimana europea della mobilità sostenibile, mira a far conoscere le tipicità locali e a sensibilizzare le persone verso uno stile di vita più sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Ventiquattro i produttori che in un articolato percorso enogastronomico presenteranno ai visitatori prodotti e ricette. Tante degustazioni dalla pasta ai salumi, e ancora formaggi, verdure, olio, legumi, dolci, vino, birre artigianali, liquori fino al caffè.

In linea con i sottotitolo della rassegna, Il Gusto della sostenibilità, la due giorni ospiterà l'iniziativa L'appetito vien pedalando per incoraggiare cittadini e turisti ad esplorare le bellezze della città attraverso modalità di trasporto sostenibili quali la bicicletta. Coloro che raggiungeranno l'evento con la propria bici, otterranno in omaggio un ticket degustazione. Tra gli appuntamenti, domani alle 18.30 in piazza Municipio, si terrà il talk Muoviti sostenibile e in salute per illustrare le diverse azioni che l'amministrazione comunale sta intraprendendo a livello di infrastrutture, viabilità, tempo libero per una città più sostenibile.

Sabato, invece, a partire dalle ore 17.30. si terranno alcune esibizioni del Palio delle contrade di Terracina organizzato dal centro sociale anziani Centro Storico. Per l'occasione sarà attivato il servizio navetta con partenza dal polo trasporti di Terracina. L'ingresso è di 12 euro, gratuito per i bambini fino 8 anni, comprende assaggi presso tutti gli stand e 5 ticket degustazione a scelta. Alla manifestazione si accede tramite green pass o attestazione del tampone molecolare o rapido effettuato entro 48 prima dell'evento.

Serena Nogarotto

