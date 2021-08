Giovedì 26 Agosto 2021, 05:00

Gli sport della mente affascinano sempre di più. Sabato prossimo, 28 agosto, il circolo degli scacchi Il Dragone, lancia la sfida agli appassionati con la tredicesima edizione del Trofeo Fogliano: prima apertura alle 9:30 presso la Stazione del Sole in via del Mare, 69 a Borgo Grappa. Sulle scacchiere si affronteranno i partecipanti ai tornei semi-lampo, sia per la categoria Open, sia per le categorie giovanili, con uno o più tornei e turni di cinque, da 15 minuti. «Si tratta di un torneo di scacchi puramente amatoriale anche se partecipano molti giocatori agonisti - spiega Gianpaolo Torselli, presidente dell'associazione Il Dragone - questo evento vuole essere un momento per ritrovarci dopo tante difficoltà a giocare in presenza: farlo all'aperto ci aiuta a superare alcuni problemi. Tra i nomi annunciati ci sarà il maestro fide Olivier Tassi». Gli organizzatori obbligano i partecipanti all'uso della mascherina. Agli scacchi ci si può avvicinare contattando le associazioni sportive che tengono i corsi durante tutto l'anno: un volano possono essere le scuole e gli insegnanti disposti a introdurre questa disciplina formativa nei loro istituiti: sono circa 500 i giovani che giocano a scacchi nelle scuole e che partecipano ai tornei provinciali.

