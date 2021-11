Sabato 6 Novembre 2021, 05:03

GAETA

Sarà un Festivaldeigiovani all'insegna del protagonismo dei ragazzi quello che si svolgerà dall'8 al 10 di novembre 2021 promosso da Noisiamofuturo, Università Luiss Guido Carli e Comune di Gaeta. «Dopo cinque edizioni che hanno portato 100mila ragazzi da tutt'Italia a incontrarsi a Gaeta, e oltre 120mila in collegamento streaming durante il periodo Covid, il Festival torna a essere una piazza di incontro in un importante evento realizzato e trasmesso in diretta streaming da Gaeta, con allestimento di un grande studio televisivo all'interno dell'aula Magna dell'Istituto Caboto» raccontano gli organizzatori. «Questo consentirà a un numero limitato di studenti di partecipare in sala e a un pubblico illimitato di giovani di seguire le dirette streaming, di partecipare a dibattiti, a workshop interattivi, di mettersi in rete con ragazzi e scuole di ogni parte d'Italia».

«Il successo del Festivaldeigiovani è stato prorpio questo, renderlo una piazza di ascolto e di valorizzazione dei ragazzi. Con il Covid è diventato ancor più un punto di riferimento per gli studenti», ha spiegato Fulvia Guazzone, Ceo di Noisiamofuturo. Festivaldeigiovani sarà d'ora in poi al fianco degli studenti 365 giorni l'anno anche con la piattaforma Festivaldeigiovani.it, «luogo di formazione, orientamento, dibattito, valorizzazione dei talenti della Generazione Z, con eventi streaming e on demand sempre nuovi». «Oggi più che mai, è fondamentale capire le ambizioni, le richieste e i sogni di una Next Generation alla ricerca d'ispirazione e di strumenti per costruire il proprio futuro», ha dichiarato Giovanni Lo Storto, Direttore Generale della Luiss Guido Carli. Che farai da grande? È la domanda, infatti, cui risponderà l'Università Luiss Guido Carli nell'evento di apertura in programma lunedì 8 novembre alle ore 9 in cui, presentando e analizzando le risposte di un campione di studenti a un sondaggio a cura di Noisiamofuturo, verranno tracciate le nuove richieste del mercato del lavoro.