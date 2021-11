Venerdì 19 Novembre 2021, 05:03

VOLLEY

La ricerca è finita. L'ultimo tassello del puzzle è andato al suo posto e ora la Top Volley Cisterna può dirsi al completo. Il fastidioso problema fisico che ha colpito il centrale tedesco Tobias Krick costringendolo a lasciare l'attività per un lungo periodo di riabilitazione aveva aperto nel roster un ulteriore buco che ora, dopo il completamento del reparto attaccanti con Dirlic, Lanza e Saadat, è stato colmato. Twan Wiltenburg, olandese, 24 anni è il terzo centrale in forza alla compagine allenata da Fabio Soli e vestirà la maglia numero 5. Il giovane atleta è uno dei punti di forza della nazionale olandese allenata da Roberto Piazza. Nella ricerca che il direttore sportivo Candido Grande ha dovuto intraprendere per colmare il vuoto lasciato da Krick, Twan Wiltenburg è stato individuato per le sue doti atletiche che ne fanno un valido e potente attaccante ma soprattutto un ottimo muratore (mura fino a 335 centimetri) e un potente battitore. Con probabili prospettive di crescita in un team del campionato di SuperLega. Per gli amanti delle curiosità, prima di lui il campionato olandese aveva fornito alla Top Volley altri tre atleti, gli schiacciatori Jan Snippe, Jeroen Rauwerdink e Maarten van Gardereen. Perfezionate le formalità burocratiche,

LE PRIME PAROLE

Twan Wiltenburg è arrivato mercoledì in Italia ed ha subito raggiunto Cisterna per unirsi al resto della squadra. Sono davvero felice di poter giocare in Italia, per me è una grande opportunità dice Wiltenburg Mi unisco a un gruppo di grandi giocatori dai quali voglio imparare molto. La SuperLega italiana è un traguardo importante per la carriera di un pallavolista e sento su di me una grande responsabilità che mi spinge a impegnarmi per dare sempre il massimo. Cisterna è una piazza importante e non vedo l'ora di fraternizzare con i miei nuovi compagni, ma soprattutto di presentarmi ai nuovi tifosi. Ringrazio la Top Volley che mi ha scelto per rafforzare un roster di grande qualità dandomi la possibilità di farmi conoscere nel campionato più importante del mondo.

L'ORGANICO

Ora coach Fabio Soli ha a disposizione un organico completo con una panchina di qualità che consentirà di effettuare cambi di necessità ma anche strategici, con maggiore snellezza. Ai registi Michele Baranowicz (palleggiatore esperto che sta dimostrando tutte le sue qualità) e Lorenzo Giani sono affiancati gli opposti Arthur Szwarc, Bardia Saadat e Petar Dirlic; gli schiacciatori Tommaso Rinaldi, Stephen Maar, Filippo Lanza e Giacomo Raffaelli; i centrali Aidan Zingel, Elia Bossi e Twan Wiltenbur; i liberi Domenico Cavaccini e Matteo Picchio. Domani pomeriggio la Top ospiterà a Cisterna la Vero Volley Monza.

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA