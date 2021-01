© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEYPrima partita casalinga del 2021 per la Top Volley Cisterna che ospita oggi pomeriggio al Palazzetto di viale delle Province (ore 17, diretta www.elevensports.it), la Nbv Verona. Ultimi in classifica, staccati di ben 7 punti dalla squadra che li precede, i ragazzi di Boban Kovac sono alla disperata ricerca di una vittoria che spezzi questa lungo digiuno di successo, ridia morale e rimetta la squadra in condizioni di disputare un onorevole fase finale del campionato. Il morale è sicuramente basso, ma la voglia di riscatto è tanta. «Sul periodo che stiamo attraversando è stato già detto abbastanza, quindi mi piacerebbe che ci concentrassimo unicamente sul nostro prossimo avversario che sarà Verona dice Oreste Cavuto, schiacciature della Top Ci aspetta una partita che deve essere affrontata con la giusta mentalità per soddisfare la fame di vittoria che dura da troppo tempo». Era il 18 ottobre, quinta giornata di andata, quando la Top riuscì a battere tra le mura amiche i brianzoli del Monza. E quella è stata l'unica vittoria dell'intero campionato. La Top Volley arriva dalla cocente sconfitta subìta proprio a Monza che domenica scorsa si è così riscattata del match di andata. Verona al contrario scende a Cisterna dopo due convincenti vittorie, contro la squadra più in salute del campionato, Vibo Valentia e, domenica scorsa, contro Milano. Kaziyski e compagni sono quindi molto motivati e intenzionati a strappare l'ottavo posto proprio a Milano che li precede di un solo punto e che oggi deve vedersela con la seconda in classifica, la Lube Civitanova. «Abbiamo avuto qualche problema a inizio settimana - chiarisce il tecnico veronese, Radostin Stoytchev - non siamo ancora tornati in piena forma, ma sono fiducioso. Cisterna è una squadra partita con grandi ambizioni e l'attuale posizione in classifica non rappresenta il suo reale valore. Mi dispiace dire che non partiamo da favoriti». All'andata finì 3-2 per gli scaligeri in un match che la Top Volley buttò praticamente al vento collezionando complessivamente ben 38 errori (25 solo in battuta). Una costante, quella dei troppi errori, che ha accompagnato la Top durante tutto il campionato.Kovac non avrà a disposizione il regista Seganov impegnato con la nazionale bulgara nel torneo di qualificazione agli Europei ma potrebbe aver recuperato lo schiacciatore francese Tillie che la scorsa settimana è tornato in campo, seppure solo per rinforzare da seconda linea la ricezione. E dunque contro Verona Sottile in regia, Sabbi opposto, Cavuto e Randazzo di banda, Krick e Szwarc centrali e Cavaccini libero. E come ripeteva Nino Manfredi in un tormentone televisivo di diversi anni fa, Fusse che fusse la vorta bbona!.Gaetano Coppola© RIPRODUZIONE RISERVATA