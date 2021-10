Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:00

La Top Volley si prepara al debutto casalingo nel campionato di SuperLega 2021/22 dopo l'esordio di domenica scorsa a Perugia. Si giocherà domani alle 20,30 a Cisterna contro la Kioene Padova, squadra che come la Top ha avuto un battesimo di fuoco casalingo contro la Lube (0-3). Coach Fabio Soli ha intensificato il lavoro dopo la trasferta umbra che, al di là del risultato (la Top ha perso 3-0), ha evidenziato una squadra combattiva e ben presente in campo contro una vera corazzata qual è la Sir Safety Perugia. Nel frattempo la società ha ufficializzato l'ingaggio dell'opposto croato Petar Dirlic che si stava allenando con il gruppo da qualche settimana. Classe 1997, 205 centimetri di altezza, il giovane affiancherà il canadese Arthur Szwarc. Cresciuto nel vivaio della Mladost Ribola Kastela, Dirlic ha vinto sette titoli nazionali in Croazia e Slovenia e con la maglia del Lubiana ha conquistato tre coppe slovene e due Mevza Cup, aggiudicandosi anche il riconoscimento Mvp nell'ultima edizione. Ha una buona esperienza internazionale avendo partecipato a Champions League, Cev e Challenge Cup. In Italia è arrivato lo scorso anno a Vibo Valentia. «A me è piaciuto subito perché si è messo a disposizione della squadra dandoci una mano nella preparazione» commenta il tecnico modenese. «Petar è un ragazzo fantastico che si è ben integrato nel gruppo e ha voglia di dimostrare di essere pronto per la SuperLega. Come tutti gli atleti che vengono da quell'area geografica, sa giocare a pallavolo e pur essendo giovane, è del 1997, sa interpretare bene tutte quelle che sono le fasi meno scontate del volley. Abile tecnicamente, ha una bella battuta, è bravo a muro e attacca la palla molto veloce. Ho chiesto alla società di metterlo sotto contratto perché anche se potrà essere utilizzato solo dalla quarta giornata può darci una grossa mano in allenamento». Dirlic non nasconde la soddisfazione: «Sono molto felice perché rimango nel campionato più forte del mondo e potrò lavorare con i migliori giocatori. Penso di poter progredire, Cisterna è il posto perfetto per questo».

Gaetano Coppola

