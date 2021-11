Giovedì 25 Novembre 2021, 05:01

VOLLEY, SUPERLEGA

Un successo sofferto, atteso, cercato, quello colto l'altra sera a Milano dalla Top Volley Cisterna. E per questo ancora più bello. «Venivamo da un periodo in cui pur esprimendo una bella pallavolo non eravamo riusciti a raccogliere molto e ci era rimasto dentro tanto rammarico - ha commentato un raggiante Fabio Soli a fine gara - Come nell'ultima partita con Monza dove è stato come tirare due rigori senza riuscire a realizzarli».

Una trasferta che riservava tante incognite. «A Milano mi aspettavo di dover soffrire perché le squadre di coach Piazza sono sempre belle e dure da affrontare e questo dà tanto valore alla nostra vittoria» ha aggiunto Soli che si è complimentato con i suoi ragazzi dedicando il successo a Szwarc che purtroppo è dovuto uscire nel terzo set per un infortunio la cui entità è in corso di valutazione. Quello di Milano è stato un match entusiasmante e faticosissimo finito 3-2. Cinque set, due ore e 51 minuti di gioco intenso, di combattimento punto a punto con due parziali finiti ben oltre il 25mo punto. I numeri del tabellino finale dicono di due squadre che si sono equivalse in tutti i fondamentali con una leggera prevalenza di Milano nei muri-punto, ma Cisterna ha dimostrato più continuità e maggiore freddezza. Baranowicz, da esperto palleggiatore qual è, ha saputo ben gestire sempre il gioco chiamando in causa centrali, bande e opposto.

Ma come non sottolineare la prestazione super del libero Mimmo Cavaccini che è stato l'anima della difesa con interventi spettacolari da vero acrobata che gli sono valsi la palma di Mvp. L'arrivo dei nuovi ingaggi ha consentito a coach Soli di operare cambi in corso d'opera girando Rinaldi, Lanza (suo l'attacco conclusivo sul 14-13 nel tie break) e Maar (un vero indomabile gladiatore) in banda, Zingel, Wiltenburg (ultimo arrivato ma subito ben integrato) e Bossi al centro e Szwarc (fino all'infortunio) con Dirlic (provvidenziali le sue battute) nel ruolo di opposto. Sostituzioni che in un match così estenuante hanno dato respiro e vigore all'intero gruppo consentendo una continuità di gioco che ha messo molta pressione sugli avversari. «Forza che sono cotti come le pere» ha detto ai suoi per esortarli coach Soli in un time out nel quarto set.

E in effetti, a parte l'ex Patry che non ha mollato mai malgrado sia stato chiamato ad attaccare ben 56 volte, è andata avanti a strappi perdendo a volte lucidità. I due punti conquistati consentono alla Top Volley di salire a quota 9 in attesa dell'esito degli altri incontri della ottava giornata disputati nella seconda serata di ieri.

Domenica prossima la Top Volley è attesa a una prova ancora più impegnativa perché a Cisterna arriverà Civitanova che contende a Perugia la prima posizione in classifica. Un bel test di verifica per i ragazzi di Fabio Soli.

Gaetano Coppola

