Sabato 25 Settembre 2021, 05:00

VOLLEY

Un'amichevole a metà strada tra la Top Volley Cisterna e la Prisma Taranto, che oggi pomeriggio alle 18 si incontreranno a Pontecagnano, cittadina in provincia di Salerno per un allenamento congiunto. Un avversario di SuperLega per i ragazzi di coach Fabio Soli, visto che i pugliesi, allenati dall'ex Vincenzo Di Pinto, hanno riconquistato la massima serie vincendo i play-off di A2 nella passata stagione.

Un test interessante per verificare, dopo il facile confronto con Sabaudia (serie A 3), il reale potenziale del gruppo che, va sottolineato, manca ancora di uno schiacciatore titolare di posto quattro che dovrà essere pescato tra atleti che non hanno ancora giocato in Superlega e quindi straniero. Assente anche il giovane talento Rinaldi impegnato con la nazionale Under 21 ai Mondiali in corso di svolgimento a Cagliari.

«Stiamo cercando di concludere una trattativa con un buon martello - dice Candido Grande, ds della Top Volley - un atleta interessante che potrebbe essere quello giusto per noi. Ma non sottovalutiamo il giovane Tommaso Rinaldi che si sta ben comportando con gli azzurrini. Detto questo il lavoro di preparazione procede e la squadra comincia a prendere la sua fisionomia che potremo verificare appieno quando saremo con l'organico al completo».

Coach Fabio Soli quindi avrà a disposizione Baranowicz in regia opposto al canadese Szwarc; al centro Aidan Zingel e il tedesco Krick, rientrato dagli Europei (che si alternerà con Bossi); di banda in diagonale con Maar ci sarà Raffaelli mentre Cavaccini vestirà la sua maglia di libero. Taranto nel tornare in Superlega ha confermato Di Pinto in panchina e ha attinto dagli esuli della passata stagione della Top, ingaggiando l'opposto Giulio Sabbi che sarà schierato in diagonale con il regista Falaschi, e lo schiacciatore Randazzo che affianca Gironi, Joao Rafael e Palonsky; al centro Alletti, Freimanis e Di Martino; Pochini e Laurenzano sono i liberi. Per noi è importante giocare e soprattutto confrontarci con avversari di SuperLega per misurare il nostro tasso di crescita - dice il regista della Top Michele Baranowicz - Nelle ultime settimane abbiamo incrementato il lavoro di preparazione e cominciamo a vedere i primi risultati ma abbiamo bisogno di giocare tanto. Mancano poco più di due settimane all'inizio del campionato e la società sta valutando la possibilità di giocare un'altra amichevole a Cisterna prima dell'avvio del campionato di SuperLega. Stiamo contattando diverse squadre - dice Candido Grande - ma non è semplice trovare un possibile avversario. Vedremo. La Top Volley esordirà domenica 10 ottobre al PalaBarton di Perugia contro i vice campioni d'Italia della Sir Safety. Prima gara casalinga il 17 ottobre contro Padova.

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA