Nella mattinata odierna sarà ripetuto il tampone agli atleti e allo staff tecnico della Top Cisterna con la speranza che gli otto giocatori che erano positivi al Covid bloccando di conseguenza l'attività della squadra, siano guariti per poter riprendere allenamenti e gare. Nel frattempo ieri mattina la Lega Volley ha rimodulato il calendario alla luce del grande numero di gare che erano state rinviate per atleti e persone degli staff che erano risultati positivi. Portato a compimento il girone di andata con la disputa del match tra Piacenza e Tonno Callipo, che ha consentito ai vittoriosi emiliani di scavalcare Monza nella griglia delle finali di Coppa Italia (Cisterna era nona, la prima delle squadre escluse), sono ancora 16 i turni da recuperare e che comporteranno un surplus di partite in un paio di settimane. La Lega ha infatti provato a rimettere in calendario le gare sospese per il covid, sperando, ovviamente che il picco di contagi inizi la sua discesa e che si possa, di conseguenza, tornare a giocare in sicurezza e con la cadenza prevista, anche se con qualche probabile defezione qua e là. Defezione che potrebbe essere sempre in agguato e sulla cui portata sarebbe ovviamente il caso, o per chi ci crede la sorte, a giocare un ruolo pesante. Già perché nello sport uno non vale uno e ogni giocatore ha il suo peso specifico nell'economia di ogni singola gara. E veniamo al nuovo calendario della Top Volley che doveva recuperare la gara della terza giornata rinviata per la positività massiccia di Verona. Si giocherà a Cisterna mercoledì 26 gennaio prossimo alle 20,30. La partita contro la Tonno Callipo in programma per domani 16 gennaio, valevole per la quinta giornata, si disputerà a Vibo Valentia mercoledì 2 febbraio alle 20,30. Dopodiché si dovrebbe riprendere il calendario previsto a inizio campionato, almeno fino all'ottava giornata, con le gare del 29 gennaio (sabato) ore 20,30 tra Top Volley e Piacenza per continuare con Monza-Top domenica 6 febbraio alle 18 e Top-Milano domenica 13 febbraio alle 18. Per tirare le somme la Top dovrebbe giocare ben quattro partite in dodici giorni, due in casa (26 e 29 gennaio) e poi due trasferte in sequenza passando dalle latitudini calabre (Vibo Valentia) del 2 febbraio a quelle brianzole (Monza) del 6.

