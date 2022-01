Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:01

VOLLEY

Come era prevedibile, considerata la contagiosità della variante Omicron, altri due atleti della Top Volley sono risultati positivi al test antigenico eseguito l'altra mattina. Sono saliti quindi a sei i giocatori di Cisterna messi fuori gioco dal Covid e continua di conseguenza il blocco di ogni attività di allenamento e il rinvio delle gare di Superlega. Per la Top era già saltata la gara della terza giornata, prevista per il 5 gennaio, contro Verona, per l'alto numero di contagiati della squadra veneta (10 atleti più tre dello staff). Il calendario prevedeva il turno di riposo per la quarta giornata di domenica 9 gennaio e ora è saltata la gara del 16 gennaio contro Vibo Valentia, anche se ancora non risulta il rinvio in calendario.

«Domani (oggi per chi legge) faremo di nuovo i tamponi per un aggiornamento della situazione - dice il presidente Gianrio Falivene - Purtroppo ci troviamo di nuovo in una situazione di emergenza ed è difficile fare previsioni. Abbiamo gli atleti vaccinati e facciamo controlli periodici, ma evidentemente questo non ci tiene al riparo. Allo stato attuale penso che potremo tornare in campo dal 18 gennaio».

Il regolamento prevede che con tre o più positivi la squadra non può giocare. E c'è anche il sospetto che qualche team abbia messo avanti interessi di bottega a quella che dovrebbe essere la priorità, cioè la tutela della salute dei giocatori. Verità o veleni? Difficile dire. Fatto sta che i rinvii delle gare offrono una classifica falsata, che non rispecchia la realtà con squadre che sono in pari con i turni, chi è in ritardo di una o anche due o tre gare. Inoltre per portare a termine il campionato (ad oggi sono 14 le gare rinviate) la Lega sarà costretta a forzare la mano cercando tutte le date infrasettimanali disponibili, compatibilmente anche con gli impegni extra campionato. Con il risultato di creare ancora più situazioni di squilibrio, tra chi è costretto a tour de force e chi invece ha margini di riposo e di recupero e possibilità di allenarsi regolarmente. Senza contare che essere costretti a giocare quattro o cinque partite in quindici giorni rappresenterebbe un rischio per l'integrità fisica degli atleti chiamati a uno sforzo davvero pesante. Il problema è stato affrontato nelle riunioni di Lega - dice Falivene - ed è stato condiviso.

Del resto per salvare il campionato non ci sono tante alternative. Intanto dal 10 gennaio prossimo scatterà la nuova norma imposta dal Governo che impone a tutti gli atleti professionisti che praticano attività agonistica l'obbligo della vaccinazione. In alternativa dovranno dimostrare di essere guariti dal Covid. In pratica senza il green pass rafforzato non si potrà entrare in campo. Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA