18 Aprile 2021

VOLLEY, SUPERLEGA

Ultima decisiva giornata dei play-off quinto posto e la Top Volley Cisterna sarà in campo alle 18 all'Agsm Forum di Verona. Attualmente due sole squadre hanno conquistato il passaggio alle semifinali, Piacenza e Milano che hanno accumulato 13 punti. Tagliata fuori Vibo, rimasta a quota 3, i rimanenti cinque sestetti si contenderanno i due passi rimasti. Ravenna (terza a 10) andrà a far visita a Piacenza (13); Modena (9) affronterà Padova (7); Milano si recherà a Vibo Valentia per un match che può solo determinare la posizione in classifica dei meneghini. Appare chiaro che la situazione è incerta e ingarbugliata e la classifica finale sarà determinata dall'esito (determinanti anche gli eventuali tie break) delle sfide. Per Cisterna si impone la vittoria da 3 punti, sperando però in uno scivolone di una tra Ravenna e Modena. Le probabilità sarebbero ancor più legate all'esito degli altri campi nel caso che la Top dovesse imporsi a Verona al quinto set. Insomma una specie di lotteria dove non basterà essere vincenti, ma servirà anche un pizzico di fortuna. «Scenderemo in campo per vincere - dice Mimmo Cavaccini libero della Top - Si era detto che questo torneo sarebbe stato poco importante e invece si è visto che è proprio il contrario. C'è stata battaglia e la classifica lo dimostra. In ogni caso noi abbiamo alzato la testa dopo una stagione difficilissima sotto tutti i punti di vista e ci stiamo giocando all'ultima giornata la qualificazione alle semifinali» La Top era partita forte nei play-off andando sempre a punti nelle prime quattro giornate ma poi ha subito una secca sconfitta a Padova (3-0) e un mezzo passo falso in casa con Modena (3-2). Verona viene invece da una importante vittoria su Milano con l'esplosivo opposto danese Jensen che ha messo a segno ben 26 punti (2 ace e 2 muri) e un 69% in attacco. E' a lui che il regista Spirito ha affidato quasi la metà degli attacchi. Ed è lui che il muro e la difesa pontina dovranno tenere a bada. Per il resto coach Stoytchev ha schierato Magalini e Asparuhov di banda, Zingel e Aguenier centrali e Bonami Libero. «Arriviamo da una sconfitta al quinto set con Modena, una partita che per noi era fondamentale nella rincorsa alla zona alta della classifica di questi play off 5° posto e ora ci giochiamo tutto con Verona aggiunge Giulio Sabbi proveremo a dare il massimo, poi vedremo cosa dirà il campo perché oltre a vincere dovremo sperare negli altri risultati dell'ultima giornata». Nell'ultima gara Kovac ha schierato Seganov in regia, Sabbi opposto, Cavuto e Tillie di banda, Szwarc e Krick centrali e Cavaccini libero. La gara tra Verona e Cisterna sarà trasmessa sul canale www.elevensports.it (a pagamento) dalle 18. Gaetano Coppola

