Superlega sotto attacco da parte del Covid. Aumentano le squadre con tre o più positivi con conseguente rinvio delle partite. Ieri sera si è giocata una sola delle quattro gare in calendario, mentre la Top stasera dovrebbe (il condizionale ormai è un obbligo) affrontare Padova sul taraflex della Kioene Arena alle 20,30. Al momento sono nove le gare da recuperare e la classifica risulta pesantemente falsata. La speranza è che la situazione si normalizzi anche perché tra Covid e impegni extra-campionato alcune squadre sono costrette, direttamente o indirettamente, a pesanti tour de force con partite ogni tre giorni.

Per quel che riguarda l'impegno di questa sera, si tratta di uno di quegli scontri diretti che sono davvero importanti per i sestetti di seconda fascia. Perdere colpi (e punti) in questa fase significa complicare le cose in chiave play-off con possibili rischi per la salvezza. In casa Top Volley continua l'emergenza e i ragazzi devono stringere ancora i denti e fare di necessità virtù. Con Szwarc definitivamente fuori, pesano le assenze del martello Maar, sicuramente il più continuo del gruppo e del centrale Krick, uomo solido nel fondamentale del muro.

Coach Fabio Soli ha a disposizione Baranowicz con Dirlic (Saadat) opposto, Zingel e Bossi (Wilternburg) centrali, Raffaelli e Rinaldi di banda e Cavaccini libero. Jacopo Cuttini ha nello schiacciatore Mattia Bottolo e nel'opposto Linus Weber i suoi punti di forza sia in attacco che dai nove metri. I veneti sono infatti in testa alla classifica delle battute vincente mentre vantano la peggiore ricezione della SuperLega. La battuta, quindi potrebbe essere l'arma vincente per la Top.

«Innanzitutto speriamo di giocarla questa gara contro Padova - commenta amaramente Mimmo Cavaccini, l'acrobatico libero della Top Volley - Ci troviamo di nuovo in un momento delicato della pandemia da Covid-19 e ogni partita è sempre in bilico. Al di là di questo noi stiamo combattendo dall'inizio dell'anno con infortuni e partenze improvvise, penso a Krick, a Szwarc, a Lanza e all'ultimo stop per infortunio capitato a Maar. In una situazione di totale emergenza siamo riusciti a fare miracoli, visto che nessuno ci ha regalato nulla. Ogni punto ce lo siamo sudato, lottando e meritandoci ogni traguardo. Siamo affamati e disposti a soffrire e andiamo a Padova motivati e con lo spirito giusto per affrontare la partita».

Attualmente Padova è settima in questa strana classifica, con 15 punti, tanti quanti ne ha Milano che però ha tre gare in meno. Cisterna segue a pari punti (13) con Verona che però è avanti per gare vinte. Domenica i veneti allenati da Jacopo Cuttini sono stati strapazzati dalla Lube che non ha avuto difficoltà a chiudere la pratica con un perentorio 3-0. Anche la Top ha subito una sconfitta, cedendo in casa a Perugia dopo essere riuscita a strappare il primo set agli umbri. Match aperto, quindi e sicuramente molto combattuto. Appassionati e tifosi potranno seguirlo dalle 20,30 sulla piattaforma www.volleyballworld.tv (a pagamento).

