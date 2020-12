© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEYAlla fine le voci che circolavano da tempo si sono concretizzate. La Lega Volley ha ufficializzato il nuovo regolamento del campionato e dei play off per questa stagione. Decisa l'abolizione della retrocessione in A2 della squadra ultima in classifica al termine della regular season. Le qualificazioni per gli Europei priveranno le squadre di elementi importanti impegnati con le rispettive nazionali, ma le gare di campionato si giocheranno comunque e sempre. Una situazione che falserà inevitabilmente la fase finale del campionato. Comunque vada, quindi, la Top Volley Cisterna, attuale coda della classifica, sarà salva. Unica punizione per la squadra dodicesima, la non partecipazione ai play off scudetto che rimetteranno in gioco undici squadre. La cenerentola parteciperà alla consolazione del 5° posto, il mini-torneo che accorperà le squadre escluse dal turno preliminare e dai quarti dei play off per un posto in Europa. Un provvedimento, il blocco delle retrocessioni, che non fa gioire il presidente del club Gianrio Falivene. «Se ne parlava da tempo in Lega per le indubbie ripercussioni che il Covid ha avuto sul regolare svolgimento del campionato in corso. La sospensione della retrocessione sarebbe stata presa qualunque fosse stata la squadra in fondo alla classifica. In ogni caso la decisione della Lega non cancella di certo i bruttissimi risultati che abbiamo ottenuto sul campo, la nostra stagione resta fallimentare con risultati ampiamente al di sotto delle aspettative». Quindici sconfitte su sedici gare disputate, il peggior risultato di sempre per la Top Volley che ha fatto dire l coach Boban Kovac che «in questo momento stiamo giocando la peggior pallavolo d'Italia». Per tutti si esprime Mimmo Cavaccini, uno che non si è mai risparmiato anche quando la squadra veniva presa a pallate dagli avversari. «Siamo i primi responsabili di quest'annata dannatamente includente e come tali ci prendiamo tutte le responsabilità del caso. In questo momento per me preservare il gruppo squadra è la cosa più importante perché abbiamo ancora molte partite da giocare e l'unica cosa che possiamo fare è provarci commenta deluso il libero Ci dispiace maledettamente, siamo in palese difficoltà e non è facile gestire la situazione per nessuno. Siamo bombardati ogni giorno da opinioni, da pareri e da critiche che giustamente dobbiamo accettare come accettiamo i complimenti quando le cose vanno bene». Domenica trasferta a Monza, ci sarà giusto il tempo per un brindisi senza enfasi per chiudere l'annus horribilis. «Senza dubbio il peggiore della nostra storia - aggiunge il presidente Falivene - e speriamo che il prossimo possa essere davvero quello della ripresa. Abbiamo ancora diverse partite da giocare per prenderci qualche rivincita e tornare a sorridere».Gaetano Coppola© RIPRODUZIONE RISERVATA