Sabato 8 Gennaio 2022, 05:02

Il Covid-19 incide sui campionati di pallavolo in maniera pesante. Dopo le positività che hanno fatto saltare la partita di Superlega tra la Top Volley Cisterna e il Verona, anche la serie A3 paga dazio alla pandemia. L'Opus Sabaudia e il Com Crea Marigliano, infatti, non giocheranno la partita in programma per domenica prossima: il rinvio del match è stato disposto dalla Lega Pallavolo Serie A a causa della positività al Covid-19 di più di tre atleti di entrambe le squadre. Gli atleti del Sabaudia interessati sono in buono stato di salute e stanno seguendo il protocollo previsto nel rispetto delle disposizioni sanitarie. Intanto cresce il numero di positivi in casa Top Volley, visto che dopo aver sottoposto gli atleti ad un nuovo test antigenico presso il laboratorio di analisi cliniche LabClinic di Cisterna di Latina, ieri sono risultati positivi altri due atleti all'interno del gruppo squadra: salgono quindi a otto i tesserati positivi, tutti in isolamento fiduciario, nella maggior parte dei casi asintomatici. Domenica 9 gennaio verrà ripetuto un nuovo controllo. I campionati regionali di pallavolo sono stati bloccati e riprenderanno dal prossimo 23 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA