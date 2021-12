Lunedì 27 Dicembre 2021, 05:01

VOLLEY, SUPERLEGA

Come da pronostico la Top Volley, pur impegnando gli avversari della Sir Safety Perugia per buona parte del match, alla fine cede l'intera posta in palio come era già accaduto nella prima giornata del girone di andata. Ed è finita 3-1. Un incontro vivace ed equilibrato nei primi due set, con scambi lunghi, salvataggi acrobatici e diversi virtuosismi messi in atto dai due registi Baranowicz e Giannelli. Poi gli umbri sono saliti di tono soprattutto grazie al fuoriclasse Leon (mvp con 28 punti a referto (63%) e all'altra banda Plotnytskyi e per i pontini tutto è diventato più difficile. Ancora fuori l'atleta più importante in questo momento per la Top, il martello Stephen Maar oltre a Szwarc e Krick, coach Soli ha schierato Baranowicz in regia, Dirlic opposto, Raffaelli e Rinaldi di banda, Bossi e Zingel centrali e Cavaccini libero. Anche Grbic ha avuto, causa Covid, tre assenze pesanti (Anderson, Rychlicki e Mengozzi) ma la sua panchina è sicuramente più dotata con Giannelli (e Travica) in regia, Ter Horst opposto, Leon e Plotnyskyi di banda, Russo e Solè centrali e Colaci libero. Avvio lento da parte di Cisterna che va subito sotto di 4 punti poi lentamente, anche grazie a qualche errore di troppo degli umbri inizia una progressiva risalita che si concretizza con un turno in battuta di Rinaldi e i ruoli si invertono. La Top passa a guidare (17-15) e il finale è all'insegna del punto a punto con la Top avanti di uno che riesce a far suo il set al terzo tentativo: 27-25. Al rientro Cisterna sembra voler continuare a tenere banco, ma intanto Leon e Plotnyskyi stavano scaldando il braccio. E' proprio l'attaccante ucraino a riportare avanti gli umbri con due ace e Perugia inizia a crescere forzando la battuta (altri due ace di Leon) e incrementando l'attacco. Inevitabile il pareggio sul 19-25. Terzo set senza storia con Perugia che parte subito forte: 5-0 poi 8-1. Gli umbri forzano la battuta (2 ace e ricezione pontina in tilt) e Giannelli spazia trovando le sue bande e i centrali pronti a rispondere. Non c'è storia, Perugia vola sul 21-9. Set compromesso e coach Soli manda in campo tutta la panchina per dare respiro ai titolari mentre il set si chiude con un attacco di Solè 25-10. Nel quarto parziale generoso tentativo di Cisterna, rientrata in campo con il sestetto iniziale, ma ormai Perugia aveva trovato il suo ritmo e Baranowicz e compagni non riuscivano ad andare oltre i 19 punti. Parzialmente soddisfatto coach Soli: «Si poteva far meglio. Perugia ci ha creato tante difficoltà ma contro squadre così bisogna saperci stare nelle difficoltà. Comunque abbiamo fatto un passetto in più rispetto a Trento e cercheremo di capitalizzarlo in vista dei prossimi appuntamenti». La Top tornerà in campo giovedì 30 dicembre a Padova.

IL TABELLINO

Top Volley: Zingel 4, Cavaccini (L), Wiltenburg 2, Giani, Saadat 2, Rinaldi 12, Dirlic 15, Picchio, Bossi 3, Baranowicz 1, Raffaelli 13.

All.: Soli.

Perugia: Ricci, Dardzans, Travica 1, Ter Horst 10, Giannelli 6, Leon 28, Piccinelli, Solè 10, Russo 8, Colaci (L), Plotnytskyi 18.

All.: Grbic.

Note: risultato 1-3, parziali 27-25; 19-25; 10-25; 19-25. Cisterna: battute vincenti 1, errate 9, ricezione 45% (prf. 25%), attacco 42%, muri 7. Perugia: bv 11, be. 16, ric 55% (prf. 33%), att. 54%, muri 8.

Gaetano Coppola

