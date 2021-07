Domenica 18 Luglio 2021, 05:00

VOLLEY

Domani chiude il mercato ufficiale del volley di serie A e la Top Volley Cisterna è l'unica squadra delle tredici iscritte al campionato di SuperLega a non aver ancora ufficializzato neppure un nuovo ingaggio. Problemi? «No assolutamente - risponde Candido Grande, ds della società - Il grosso del lavoro, l'ossatura della squadra, è stato fatto, stiamo completando la rosa e contiamo di chiudere il cerchio magari con un paio di atleti stranieri anche dopo il mercato ufficiale. Poi faremo le presentazioni». Le indiscrezioni di mercato, Fabio Soli primo allenatore, Michele Baranowitz in regia, Stephen Maar e Tommaso Rinaldi schiacciatori, Aidan Zingel centrale, non sono state smentite e quindi sono da considerarsi confermate? «Assolutamente sì. E andranno ad aggiungersi agli atleti (Arthur Szwarc, Tobias Krick e Mimmo Cavaccini ndr) che abbiamo sotto contratto».

Visto che ci siamo ci sarebbero da aggiungere altre due più fresche indiscrezioni, il centrale Elia Bossi, 202 centimetri, classe 1996 ex Modena e il giovane palleggiatore Lorenzo Giani da Monza, giovanissimo, che proprio coach Soli fece esordire due anni fa in un match contro Perugia che stava prendendo una brutta piega, visto che il regista titolare Orduna era stato squalificato. Ebbene Giani (è triestino e solo omonimo del pontino Giangio), allora ragazzino di 17 anni riuscì a dare equilibrio alla sua squadra che era sotto di due a zero, tanto da portare gli umbri al tie break risultando alla fine mvp dell'incontro.

Malgrado in campo ci fossero dei mostri sacri come Kurek, Leon e Atanasijevic. «Anche questi due (Bossi e Giani) saranno confermati domani - aggiunge Grande - E per il secondo libero abbiamo già una soluzione. Poi siamo in trattativa per un terzo schiacciatore, trattativa che speriamo di chiudere entro domani lasciando probabilmente i ruoli di secondo opposto e un eventuale quarto martello al mercato estero. Non dobbiamo avere fretta e valutare bene quelle che per noi sono le migliori tra le opzioni possibili». Confermato anche il cambio di ruolo di Arthur Szwarc che nel prossimo campionato giocherà da opposto. Il giovane canadese aveva sostituito più che egregiamente nello scorso campionato l'opposto Giulio Sabbi fermato da un infortunio. Una situazione che evidentemente gli era piaciuta e aveva quindi chiesto di poter cambiare ruolo, richiesta che la società e il nuovo allenatore hanno accolto.

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA