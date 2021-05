19 Maggio 2021

VOLLEY

L'ipotetico nuovo roster della Top Volley Cisterna si arricchisce del nome di un altro giovane atleta che potrebbe vestire nella prossima stagione la maglia del club presieduto da Gianrio Falivene.

Si tratta di Tommaso Rinaldi, due metri, vent'anni da compiere a novembre, in forza alla Leo Shoes Modena dove è stato utilizzato soprattutto nella seconda fase dell'ultimo campionato, per la conquista del quinto posto in classifica. Allevato nelle giovanili della società emiliana,

CHI E'

Tommaso è salito in SuperLega nel 2019, anno in cui ha vinto l'oro ai Mondiali giovanili risultando anche mvp della manifestazione. Nel 2020 ha conquistato l'argento agli Europei under 20 e a Cisterna potrebbe ambire al ruolo di titolare. Si potrebbe dire che buon sangue non mente, perché Tommaso è figlio d'arte avendo come padre un altro ex azzurro del volley che nella sua carriera è passato anche per Latina. Nella stagione 2003/4 Pietro Rinaldi ha vestito infatti la maglia della (allora) Icom allenata da Roberto Santilli che centrò la sesta posizione eliminata poi nei play off dalla mitica Silsey Treviso. Tommaso all'epoca sgambettava nel palazzetto di via dei Mille al seguito del papà.

IL MERCATO

Il presidente Gianrio Falivene, impegnato insieme ai suoi collaboratori, in primis il ds Candido Grande, conferma l'interesse nei confronti dei nomi che Il Messaggero ha anticipato, a partire dal tecnico Fabio Soli, del palleggiatore Michele Baranowicz, dell'azzurro Pippo Lanza e ora del giovane Rinaldi.

«Siamo ancora in una fase di valutazione - commenta Falivene - Confermo le trattative in corso, ma prima dobbiamo far quadrare tutti i tasselli del puzzle con la giusta compensazione tra italiani e stranieri per coprire tutti i ruoli, considerando anche le varie ipotesi possibili del sestetto in campo. Siamo a buon punto ma non c'è ancora nulla di definitivo»

SOLI VICINISSIMO

In realtà secondo quanto riportato anche dal sito ivolleymagazine.it non dovrebbero esserci dubbi sul tecnico Soli per il quale mancherebbe soltanto l'ufficializzazione. Per quel che riguarda un altro nome che si era fatto, il giovane emergente sloveno Rok Mozic che però è nel mirino anche di Perugia e Verona, il presidente Falivene si limita a dire che si tratta di una ipotesi tutta da vagliare.

IL DILEMMA SZWARC

Ma a quanto sembra i dirigenti della Top devono anche risolvere un problema interno relativo alla richiesta fatta dal forte centrale canadese Arthur Szwarc il quale dopo aver sostituito nella fase iniziale del campionato l'infortunato Giulio Sabbi, avrebbe preso gusto a giocare da opposto e sarebbe felice di poter cambiare ruolo. Szwarc o Sabbi o tutti e due, dunque?

Anche dalla soluzione di questo interrogativo possono dipendere eventuali scelte di altri giocatori perché se il canadese dovesse cambiare ruolo si aprirebbe un vuoto nel comparto centrali e bisognerebbe trovare un altro atleta di rango da affiancare al tedesco Krick. Oltre ovviamente ad almeno un altro schiacciatore-ricevitore di fascia alta.

Gaetano Coppola

