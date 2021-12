Venerdì 3 Dicembre 2021, 05:01

C'è tanta voglia nel gruppo della Top Volley Cisterna di riscattare la sconfitta di domenica. Certo, dall'altra parte della rete c'era la Lube, vera corazzata del volley che può permettersi di giocare a livelli altissimi anche senza due titolari del calibro di Zaytsev e Juantorena. In ogni caso, pur uscendo sconfitta, la Top ha confermato di essere in grado di esprimere un apprezzabile livello di gioco anche contro avversari con un tasso tecnico decisamente superiore.

«Beh, con la Lube volevamo portare a casa almeno uno dei primi due set - commenta il tecnico della Top Volley, Fabio Soli - Abbiamo messo in campo una prestazione discreta grazie e abbiamo anche avuto qualche occasione di contrattacco che non siamo riusciti a capitalizzare. E se si mancano queste opportunità con squadre del livello di Civitanova nella fase finale dei set c'è poco da fare». Purtroppo l'infortunio di Szwarc a Milano ha complicato le cose scoprendo la panchina nel settore opposti. L'attaccante canadese sarà operato nei prossimi giorni per la ricostruzione dei legamenti del ginocchio destro. Per lui stagione finita. Nel frattempo in diagonale con Baranowicz c'è il giovane croato Petar Dirlic che si sta comportando bene ma cresce l'attesa di poter schierare l'opposto iraniano Bardia Saadat che viene da un infortunio di carattere muscolare subìto a fine estate in Corea del Sud. Diciannove anni, 205 centimetri, nazionale iraniano, il giovane è considerato uno degli opposti emergenti nel panorama internazionale. Contro la Lube ha vestito la maglia numero 8, ma è rimasto in panchina. Diciamo che l'atleta ha recuperato a pieno e ha cominciato a lavorare - dice il direttore sportivo Candido Grande - Lo staff medico lo sta monitorando e sta gradualmente aumentando il livello in allenamento. In questi casi comunque è sempre meglio non avere fretta per evitare pericolose ricadute. Domenica prossima la Top è attesa a un altro appuntamento importante, contro una squadra, Modena, che dopo una partenza un po' sottotono sta macinando punti risalendo la classifica.

«Il calendario ci riserva un'altra occasione contro una squadra molto forte - dice ancora coach Fabio Soli - Spero e sono convinto, sulla base dell'esperienza maturata contro la Lube, che riusciremo a fare qualcosa di più. Dobbiamo giocarcela punto a punto per giocarcela poi con decisione nelle fasi finali. Certo contro avversari di questo livello non è mai facile, ma ci stiamo impegnando durate la settimana e siamo fiduciosi perché vogliamo a tutti i costi smuovere la classifica».

