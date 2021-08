Mercoledì 11 Agosto 2021, 05:00

Visite mediche per gli atleti della Top Cisterna, che ieri mattina sono passati, nel centro Stema Sport Fisiolab, per le mani dei tecnici e dello staff medico della società. Una prima valutazione di massima, del loro stato fisico per avviare poi il lavoro di preparazione atletica in vista del campionato. Per ognuno di loro una scheda con valutazioni per poter essere seguiti giorno dopo giorno dal capo staff, Amedeo Verri, dall'ortopedico Gianluca Martini, dai fisioterapisti Elio Paolini e Valeria Diviziani, dall'osteopata Mirko Carnevale e dal podologo Alessandro Russo. Alla dieta alimentare personalizzata penserà il nutrizionista Salvatore Battisti. «Stanno tutti fisicamente abbastanza bene - commenta Fabio Soli , il nuovo coach della Top - Certo molti vengono da un lungo periodo di inattività, altri hanno continuato a giocare anche alle Olimpiadi e a questi è stato concesso qualche giorno di riposo. Ho voluto iniziare a lavorare sette giorni prima delle otto canoniche proprio per avere una gradualità nella preparazione e arrivare pronti all'avvio del campionato. Purtroppo ho alcuni atleti impegnati il competizioni internazionali come il centrale Tobias Krick che disputerà gli Europei e il giovane Tommaso Rinaldi che è con gli azzurrini al mondiale under 21 e arriverà a ridosso della prima di campionato». Fabio Soli è abbastanza soddisfatto della squadra allestita insieme al ds Candido Grande. «Come ogni anno nella fase di avvio c'è tanto entusiasmo e tanta voglia di ricominciare - dice - Accanto ad atleti di esperienza ci sono ragazzi che arrivano dall'estero e che per la prima volta si cimenteranno nel campionato più bello del mondo e altri che affrontano la massima serie con la voglia di dimostrare ciò che valgono. Un bel mix di sfide individuali che possono essere una spinta importante per creare il gruppo-squadra». Questo per la Top Volley è l'anno del riscatto dopo un campionato deludente. «Ma non solo per la società. Io stesso - aggiunge il coach - ho tanta volontà di far bene dopo una stagione non certo positiva. E lo stesso vale per qualcuno degli atleti. Tutte motivazioni che dovranno contribuire alla formazione di un gruppo funzionale al raggiungimento degli obiettivi che ci proporremo». Un altro dato positivo, aggiunge il tecnico emiliano è l'ambiente.«Ho trovato quello che mi aspettavo di trovare, una società che gira molto, dinamica, con dirigenti capaci e motivati. Un ambiente dove si può lavorare bene».

