Sabato 16 Ottobre 2021, 05:00

Torna la grande pallavolo al Palazzetto di viale delle Province a Cisterna che torna anche a riempirsi di pubblico, seppure non ancora al cento per cento della sua capienza per via delle normative anti-Covid. Questa sera alle 20,30 la Top Volley ospiterà, per il suo debutto casalingo in SuperLega, la Kioene Padova. Due squadre che nella prima giornata hanno dovuto cimentarsi con due delle avversarie più forti del campionato e sono state sconfitte. I veneti dalla Lube (3-0; parziali 21-25, 20-25, 19-25), i pontini da Perugia (3-0; parziali 25-22, 25-18, 25-23).

Entrambe sono quindi alla ricerca dei primi punti per iniziare a smuovere la classifica. Si tratta, a tutti gli effetti, di un primo scontro diretto tra due dei team che si contenderanno la seconda fascia della classifica alle spalle di quelle considerate big, Lube, Perugia, Trento, Piacenza e Modena che è l'unica a non essere andata a punti, sconfitta da Monza. Coach Soli ha avuto utili indicazioni dalla partita d'esordio di Perugia, al di là del risultato negativo. La squadra ha tenuto bene, lottando punto a punto, ben gestita dal regista Baranowicz. L'opposto Szwarc ha subito confermato la bontà della sua scelta di cambiare ruolo risultando il top scorer e solo il giovane Rinaldi è stato al di sotto delle aspettative, ma con la giustificazione di avere avuto soltanto due giorni, al rientro dai Mondiali, per entrare in sintonia con il resto del gruppo.

L'ALLENATORE

«Dobbiamo farci trovare pronti nei momenti di difficoltà spiega coach Fabio Soli - affrontare la partita con lo spirito che abbiamo avuto a Perugia. In questa fase di avvio nessuna delle squadre del campionato italiano è oliata e perfetta. Ogni punto è oro, questo il focus sull'organizzazione di gioco. In settimana abbiamo lavorato su quelli che sono stati i nostri punti di forza evidenziati nel match di Perugia, per migliorarli ulteriormente e stabilizzarli. Confido di farci trovare pronti all'appuntamento contro Padova».

I veneti allenati da Jacopo Cuttini non sono riusciti all'esordio ad arginare gli attacchi della Lube (1 solo muro punto) e hanno sofferto molto le battute con una bassa ricezione. In regia hanno il tedesco Zimmermann opposto al connazionale Weber, entrambi nazionali tedeschi. Di banda il canadese Loeppki e il giovane Mattia Bottolo, i centrali sono Vitelli e Volpato, il libero è Gottardo.

I PRECEDENTI

Top Volley Cisterna e Kioene Padova si sono affrontate 32 volte. 15 le vittorie dei pontini contro le 17 degli avversari. Nella scorsa stagione i veneti si sono affermati nelle due gare di campionato, in Coppa Italia e nei play-off quinto posto. La biglietteria del Palazzetto sarà aperta dalle 10 fino a inizio gara. Per assistere all'incontro bisognerà essere muniti di Green Pass (ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid19 negli ultimi 6 mesi, prima dose vaccinale da 15 giorni, tampone molecolare o antigenico rapido nelle 48 ore antecedenti).

Gaetano Coppola

