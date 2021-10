Sabato 2 Ottobre 2021, 05:01

Non solo atleti. La Top Volley Cisterna ha definito il reparto tecnici che affiancherà coach Fabio Soli nella prossima stagione. Per la verità si tratta di conferme, visto che sono tutti professionisti già in forza alla società ma che, come è giusto che sia, dovevano ottenere il placet da parte dell'allenatore. Vice-coach è Roberto Cocconi, 28 anni di Reggio Emilia, laureato in Scienze motorie, arrivato a Cisterna nel luglio del 2020 alla corte di Lorenzo Tubertini. Sono contento che la società mi abbia confermato. Con Fabio Soli ci siamo trovati in sintonia fin da subito, sulle linee tecniche e su quella che è la sua idea di pallavolo, speriamo in una grande stagione il commento di Cocconi dopo la conferma. Per Elio Tommasino la militanza in casa Top Volley è più lunga avendo iniziato come giocatore del minivolley per passare poi ad allenare le giovanili. Da tre anni è il terzo i panchina. Un'opportunità per imparare tantissimo al fianco di tecnici di alto livello. Con Soli lavoriamo da poco ma si è già creato un bel clima, condizione primaria per riuscire a fare un buon lavoro. Più lunga la militanza in Top Volley di Maurizio Cibba, lo scoutman. Da sette anni lo si vede seduto a fondo campo al fianco dei cronisti, attento osservatore di ciò che accade sul rettangolo di gioco. Un lavoro prezioso il suo che consiste di tradurre in numeri sul computer le fasi di gioco. I colpi preferiti e ripetuti dei giocatori, gli attacchi andati a segno, le percentuali, gli schemi. Collegato via radio con la panchina fornice in tempo reale al coach indicazioni preziose per apportare correzioni alla gara in corso. Un lavoro che che nel volley moderno ha assunto un ruolo davvero importante nell'economia della gestione del gioco. Ringrazio la società per la fiducia - commenta Maurizio Cibba - e spero che il mio lavoro possa contribuire a far arrivare risultati positivi. Ma c'è ancora da chiudere il roster. Praticamente certo l'ingaggio di Petar Dirlic, croato di 24 anni, 205 centimetri, l'anno scorso a Vibo come secondo opposto, cadono invece le ipotesi dell'ingaggio del giapponese Takahashi e del ritorno di Simone Parodi che si sta allenando con il gruppo. Abbiamo una terza via si limita a dire il presidente Falivene. Nomi? Non se ne fanno, ma i crediti di Tommaso Rinaldi, azzurrino attualmente ai Mondiali crescono. Sarà lui il titolare con Maar?

