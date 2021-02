© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEYTermina con l'ennesima sconfitta ( la ventesima su 22 gare giocate) il campionato di SuperLega per la Top Volley Cisterna che a Modena riesce a tenere testa e ad impegnare gli emiliani per i primi due set, per poi crollare di schianto nei restanti due parziali. 3-1 il risultato finale di un match interessante solo per la prima metà, quando la Top Volley ha anche rischiato di andare sul 2-0 avendo sprecato l'occasione di chiudere a suo vantaggio il primo set e aver vinto il secondo con sicurezza. Nel terzo e quarto parziale i pontini sono invece tornati a giocare una pallavolo fallosa e inconcludente come per gran parte di questa deludente stagione. Con Giulio Sabbi e Kevin Tillie in giornata decisamente no (solo 7 punti per l'opposto e 3 per il martello francese) è toccato a Cavuto e a Szwarc l'onere di mettere a terra più palloni possibile, con la collaborazione di Krick quando chiamato in causa. Troppo poco per tenere a bada una squadra come Modena che nella seconda parte di gara è cresciuta progressivamente con un efficace muro-difesa e un attacco decisamente più aggressivo e preciso. Kovac ha schierato Seganov in regia, Sabbi opposto, Tillie e Cavuto di banda, Szwarc e Krick centrali e Cavaccini libero. In avvio di match Top Volley e Modena si fronteggiano in equilibrio con qualche errore di troppo dai nove metri ma con i pontini che tengono sempre il muso avanti. Il set si risolve nelle battute finali. Cisterna conquista il primo set-ball che Bossi annulla e poi, dopo un ace di Lavia, è lo stesso centrale modenese a strappare il set alla Top (26-24). Nel secondo parziale Cisterna gioca decisamente meglio e tiene sempre a bada gli emiliani. Seganov si affida a Cavuto e Szwarc e la squadra va a chiudere il set e a pareggiare i conti con un attacco del tedesco Krick. Nel terzo set la Top Volley torna ad essere quella vista nel corso del campionato. Cavuto ha esaurito le batterie e i pontini riescono a mettere a terra solo otto palloni. Troppo pochi e Modena passa con un imperioso 25-13. La situazione non cambia nel quarto set, con la Top all'angolo e Modena che picchia duro. Kovac prova a cambiare regista e attaccanti ma il divario in campo è netto e Modena si prende set e match. Ora per la Top ci sarà un mese e mezzo di sosta prima di tornare in campo per i play-off quinto posto che assegneranno un posto per le coppe europee.IL TABELLINOModena: Christenson 4, Lavia 19, Bossi 7, Vettori 15, Petric 13, Mazzone 3, Karlitzek 0, Grebennikov (L), Buchegger 1, Porro 1. All. Giani.Top Volley: Seganov 1, Tillie 3, Szwarc 14, Sabbi 7, Cavuto 13, Krick 7, Rondoni (L), Sottile 0, Cavaccini (L), Onwuelo 1, Rossato 1, Randazzo 3. All. KovacNote: Parziali 26-24, 19-25, 25-13, 25-18. Modena attacco 50%, muri punto 5, ace 8, battute errate 22, ricez. 48-17%. Top: attacco 40 muri 8, ace 4 b.e.21, ric 48-25%.Gaetano Coppola