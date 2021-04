9 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







VOLLEY, SUPERLEGA

La Top Volley Cisterna piega Ravenna al tie break e strappa 2 punti pesanti al termine di un estenuante match durato due ore 2 e 45 minuti. Cisterna ha schierato Seganov in regia, Sabbi (ancora una grande prova per lui) opposto, Krick e Szwarc centrali, Tillie e Cavuto di banda e il grillo Cavaccini libero. Bonitta ha messo in campo Batak al palleggio Stefani opposto, Recine e Zonca di banda, Mengozzi e Grozdanov centrali e Giuliani Libero, anche se nel corso del match il tecnico romagnolo ha girato praticamente tutta la panchina. Cisterna parte forte con un inarrestabile Giulio Sabbi, batte bene e attacca con precisione. Ravenna accusa il colpo e fatica a tenere il passo. La Top guida con autorevolezza ma nel finale si fa recuperare 4 punti e annullare una palla-set prima che Sabbi metta a terra il punto n°25. Nel secondo parziale i ruoli si invertono e sono i romagnoli sorretti dalle bande Recine e Zonca rompere l'equilibrio. Cisterna subisce due muri e piazza due errori che consegnano a Ravenna 3 palle set. E al terzo tentativo la partita torna in parità: 1-1 Terzo parziale ancora combattutissimo, Sabbi perde qualche colpo ma Tillie e Cavuto tengono botta insieme ai centrali. I finale è al cardiopalmo e sul 23 pari Sabbi piazza un ace che viene annullato per aver pestato la linea dei nove metri. E Zonca, di contro, non sbaglia e con un ace porta in vantaggio Ravenna: 2-1. Il match si accende ancora nel quarto set. Kovac manda dentro Sottile al posto di Seganov e Cisterna riprende quota. Per tre volte riaggancia Ravenna e il finale è da coronarie toste. La Top si fa annullare due palle-set e poi a con Sabbi annulla due tentativi di Ravenna di chiudere i giochi e poi è lo stesso Sabbi a piazzare i due colpi decisivi che portano le squadre al tie break. Quinto set è davvero estenuante. Punto a punto con la tensione che sale e si va ai ancora ai vantaggi. Ravenna ha la prima opportunità che Tillie annulla e poi con caparbietà piega la resistenza dei romagnoli: 15-13. La Top resiste al terzo posto in classifica e domani torna in campo a Padova.

IL TABELLINO

Ravenna: Mengozzi 12, Giuliani (lib.), Redwitz, Pirazzoli (lib.), Stefani 4, Arasomwan, Recine 21, Zonca 18, Grozdanov 12, Batak 4, Pinali 7, Koppers.

All. Bonitta

Top volley: Cavuto 17, Cavaccini (lib.), Sottile, Tillie 12, Seganov 1, Rossato ne, Sabbi 25, Rossi 2, Onwuelo 3, Krick 10, Szwarc 13.

All. Kovac

Note: Parziali: 23-25 (29'), 25-23 (29'), 25-23 (30'), 28-30 (35'), 16-18 (30'). Ravenna: ricezione 32% (17%), attacco 45%, ace 5 (err. batt. 28), muri pt. 18; Top Volley Cisterna: ricezione 52% (37%), attacco 50%, ace 10 (err. batt. 19), muri pt. 9.

Gaetano Coppola

