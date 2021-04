4 Aprile 2021

Una partita delicata, nell'economia dei play-off quinto posto, quella che aspetta la Top Volley in questa domenica pasquale. I ragazzi di Boban Kovac ospiteranno oggi al Palazzetto di Cisterna (ore 18, diretta su www.elevensports.it) la Gas Sales Piacenza (5 punti), attualmente al vertice insieme a Ravenna della classifica del girone all'italiana che indicherà le quattro squadre che si contenderanno il quinto posto della stagione e il passi per la Challenge Cup. Cisterna è terza con 4 punti al pari di Milano, seguono Tonno Callipo (3) e Verona, Padova e Modena tutte a 1 punto. Piacenza è una delle squadre che proviene dai play-off scudetto, eliminata agli ottavi dall'Itas Trentino ed è determinata a far bene in questo torneo di consolazione. Ha vinto al tie-break la gara di esordio contro Verona e si è poi imposta più nettamente (3-0) alla seconda giornata contro una irriconoscibile Modena. È guidata in regia da Michele Baranowicz, il regista che dovrebbe trasferirsi a Cisterna nella prossima stagione al posto di Seganov. Allenata da mister secolo, Lorenzo Bernardi, che le ha ridato linfa dopo l'allontanamento di Gardini, Piacenza è squadra compatta discretamente attrezzata in tutti i fondamentali. In campionato si è imposta sulla Top sia all'andata (3-1) che al ritorno (3-0) ma quella che l'aspetta oggi sarà un'altra Cisterna. Dopo il deludente campionato concluso in ultima posizione e l'esclusione dai play-off scudetto, la Top Volley è stata ferma oltre un mese ed è tornata a giocare tonificata e aggressiva in questo torneo del riscatto. Nella gara di esordio ha strapazzato i calabresi della Tonno Callipo e mercoledì si è resa protagonista di un match incandescente contro Milano con un quarto set da record, vinto 37-35 (42 minuti, il terzo del campionato). Insomma ci sono tutti i presupposti per una gara entusiasmante tutta da vedere (purtroppo solo in streaming a pagamento) in questo pomeriggio pasquale. «Con Piacenza sarà una partita molto importante assicura Luigi Randazzo, martello della Top Arriviamo a questo appuntamento con molte pù certezze e mi aspetto una partita sicuramente intensa come le ultime due che abbiamo giocato con Vibo e Milano».

