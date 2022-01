Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

La Top Volley Cisterna torna in campo. Domenica prossima alle 15,30 arriverà al palazzetto di viale delle Province la Prisma Taranto per la undicesima giornata di ritorno del campionato di SuperLega che era in programma domenica 6 marzo. In questo sclerotico calendario profondamente compromesso dai contagi del Covid, si cerca di sfruttare ogni data utile per recuperare le gare perse. «Chi ha tempo giochi, è questa ormai la parola d'ordine» è il laconico commento del presidente della Top Volley, Gianrio Falivene. L'obiettivo sembra ormai quello di portare a termine il campionato a qualsiasi costo per evitare il temutissimo blocco che potrebbe avere conseguenze pesantissime su tutto il movimento. Anche se la classifica continua ad esprimere una situazione non veritiere con le squadre che non hanno disputato lo stesso numero di gare. «Si cerca di andare avanti cercando ogni possibile incastro - continua Falivene - Restiamo sempre in vigile attesa continuando a fare tamponi e sperando che in casa nostra, come in quella delle altre squadre, il virus resti fuori. Naturalmente sempre con il se' davanti». Al momento la situazione della Top si sta normalizzando anche se c'è ancora qualche positivo che potrebbe restare fuori dal campo domenica. E probabilmente lo resterà anche se nel frattempo dovesse tornare negativo, visto che i positivi non si allenano da tempo. La Top non ha comunicato i nomi degli atleti che erano stati contagiati (otto) né di quelli che ancora lo sono. In questa girandola di anticipi e posticipi i ruoli degli eventuali assenti per contagio non viene preso in considerazione anche se uno non vale uno. «Un problema che esiste, ma che è stato accettato da tutti». Una considerazione particolare potrebbe esserci in caso di positività di due palleggiatori, ma sembra di capire che una simile coincidenza sarà valutata solo se dovesse verificarsi. In ogni caso il recupero per la Top Volley si preannuncia piuttosto pesante. «Abbiamo sei partite in venti giorni con due trasferte vicine come date (il 2 e il 6 febbraio), ma lontane come distanza (Vibo e Monza)» dice Falivene. «Ma non ci sono alternative». Dunque la maratona inizierà domenica prossima alle 15,30 da Cisterna quando la Top Ospiterà la Prisma Taranto. Seconda tappa mercoledì 26 alle 20.30 sempre a Cisterna per il recupero della gara contro Verona per continuare, sabato 29 (sempre alle 20,30), contro Piacenza. Dopo tre gare casalinghe atleti e staff della Top dovranno fare i bagagli e affrontare la trasferta a Vibo Valentia (2 febbraio) per poi spostarsi a Monza (6 febbraio). Dal 13 febbraio, con la gara interna contro Milano si dovrebbe riprendere la normalità.

