Mercoledì 8 Settembre 2021, 05:01

Primo test amichevole per la Top Volley che oggi alle 18 presso il Palazzetto dello Sport di Cisterna incontrerà la Pallavolo Aversa squadra che milita nel campionato di serie A3. L'allenamento si terrà a porte chiuse e servirà al coach Fabio Soli per avere una prima indicazione dopo tre settimane di lavoro, anche se la squadra è carente nel reparto schiacciatori-ricevitori. La società, sempre su sollecitazione del nuovo tecnico ha allestito un calendario di amichevoli che accompagneranno il lavoro di avvicinamento al campionato sempre più a ridosso della data di inizio del 10 ottobre. Il secondo degi appuntamenti previsti, il 17 settembre, si terrà sempre a Cisterna contro la nazionale Under 21 allenata da Angiolino Frigoni che disputerà il Mondiale di categoria alla fine del mese. Sarà l'occasione per vedere all'opera, con la maglia azzura per ora, del nuovo acquisto della Top Volley, il giovane e promettente schiacciatore Tommaso Rinaldi. Il giorno successivo, sabato 18 a Cisterna arriverà invece la formazione del Rinascita Lagonegro, sestetto che parteciperà al campionato di serie A2 e poi il 22 settembre ancora al Palazzetto di viale delle Province si affronteranno Top Volley e Sabaudia (A3). Molto più indicativa ai fini della preparazione sarà la quinta amichevole che i ragazzi di Fabio Soli affronteranno in trasferta il 25 settembre a Pontecagnano (Salerno) contro la Prisma Taranto, formazione di SuperLega allenata dall'ex Di Pinto. Poi il 10 ottobre l'avvio del campionato a Perugia contro i campioni della Sir Safety.

Gaetano Coppola

