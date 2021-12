Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:01

VOLLEY

Dopo la corroborante (anche se facile) vittoria su Ravenna e in attesa del più tosto match di domenica a Trento, la Top Volley Cisterna si è riunita l'altra sera a Villa Egidio a Borgo Grappa per la tradizionale cena di Natale che torna dopo lo stop per la pandemia. Presenti tutti gli atleti con rispettive mogli, figli e fidanzate, compreso Arthur Szwarc con tutore alla gamba destra a causa dell'infortunio che lo ha costretto a un intervento chirurgico; lo staff tecnico; lo staff medico; dirigenti della società; sponsor e sostenitori e tutti i collaboratori che contribuiscono a far funzionare la complessa macchina che supporta l'attività agonistica della squadra. Una cena conviviale, ma anche una festa in famiglia dove c'è stato spazio per un improvvisato mini spettacolo con coro finale, la cui regia è stata affidata (e non poteva essere altrimenti) al regista della squadra, Michele Baranowicz che ha dimostrato di saper usare il microfono e voce e di coinvolgere i compagni così come è chiamato a fare nel suo ruolo di palleggiatore ogni volta che scende in campo. Mestiere assicurato una volta che appenderà la palla al chiodo. Chi più spigliato, chi più timido si sono sottoposti alla presentazione di Baranowicz Arthus Szwarc, Mimmo Cavaccini, Aidan Zingel, Stephen Maar, Tommaso Rinaldi, Matteo Picchio, Giacomo Raffaelli, Elia Bossi, Petar Dirlic, Lorenzo Giani e Bardia Saadat. Coach Fabio Soli è stato della partita, pur mantenendo il suo aplomb. Esaurite le portate della cena c'è stato il tradizionale taglio della torta affidato alle mani del presidente Gianrio Falivene, del vice Massimiliano Marini, di Fabio Di Mambro, del patron Luigi Goldner e del sempre presente Luciano Cippitani, il signor Icom che targò la squadra negli anni della scalata alla serie A1. Oltre agli auguri di Falivene e i ringraziamenti alla famiglia Boldreghini proprietaria di Villa Egidio, il vice Marini ha voluto ringraziare la squadra per aver dato lustro alla città di Cisterna. «Vi state togliendo belle soddisfazioni e mi raccomando - ha esortato Marini - a Trento non andate a fare una gita di piacere». E a proposito di Trento si è espresso il centralone australiano Aidan Zingel. «Domenica incontreremo una squadra molto compatta in ogni reparto. Dovremo affrontare gli avversari con la stessa serenità messa in campo contro Ravenna per creare difficoltà ai trentini e portare a casa punti preziosi».

Gaetano Coppola

Foto su IlMessaggero.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA