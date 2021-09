Sabato 18 Settembre 2021, 05:01

VOLLEY

Decisamente un buon test per i tecnici di entrambe le squadre quello disputato ieri pomeriggio al Palasport di Cisterna tra la Top Volley di Fabio Soli e l'Italia Under 21 di Angiolino Frigoni. È finita 3-2 per gli azzurrini ma il campo ha regalato una partita vivace con molti spunti per gli staff con l'Italia che si prepara ad affrontare i Mondiali e la Top che non è ancora al meglio della preparazione e ha ancora qualche buco di organico. In ogni caso dopo aver perso nettamente il primo set, Baranowicz e compagni hanno reagito e il match si è acceso con scambi vivaci da entrambi i lati della rete. Con una buona ricezione (la battuta è sembrato il fondamentale più debole degli azzurrini) Baranowicz ha avuto modo di dare spazio alla fantasia e impegnare tutti i reparti mandando a punti centrali, bande e opposto, ruolo che Szwarc ha dimostrato di gradire più del centrale. In campo azzurro ha ben impressionato il giovane schiacciatore Tommaso Rinaldi che alla fine del Mondiale indosserà la maglia della Top Volley. Soddisfatto coach Fabio Soli che ha tenuto a fare i complimenti agli auguri per l'avventura mondiale che inizierà il 23 settembre, agli azzurrini. «Li ho visti decisamente cresciuti rispetto a un anno fa, una squadra in grado di esprimersi ad alto livello». Per quel che riguarda la sua squadra coach Soli ha visto «molti spunti sui quali riflettere. Siamo riusciti a fare qualcosa di positivo e a tenere in campo un atteggiamento che ci ha consentito di fronteggiare le difficoltà e reagire anche quando ci siamo trovati sotto. Abbiamo sentito nel quinto set il peso dei carichi di lavoro, ma la strada imboccata è quella giusta».

IL TABELLINO

Top Volley: Zingel 15, Acavaccini L, Maar 13, Parodi, Picchio, Bossi 5, Baranowicz 5, Szwarc 18, Raffaelli 11. All Soli.

Italia: Ferrato, Comparoni1, Crosato 3, Gottardo 6, Stefani 21, Schiro 2, Magalini 6, Rinaldi 17, Porro 2, Cianciotta 7. All. Frigoni.

Note: parziali 17-25, 25-16, 24-26, 25-13, 12-15. Top Volley be 20, bv 5; muri 9; ric 60% (40++), attacco 46%. Italia b.e. 26, bv 2, , muri 12, ric. 46% (26++), attacco 46%.

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA