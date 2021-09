Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

VOLLEY

Inizia la quarta settimana di preparazione per la nuova Top Volley Cisterna e l'avvio del campionato (10 ottobre) comincia a non essere così lontano. Dopo una prima fase più che altro fisica, il lavoro si andrà ad intensificare anche sulla tecnica per amalgamare il gruppo e portarlo alle competizioni nelle migliori condizioni. In quest'ottica grande attenzione sarà riposta alle amichevoli che la società sta programmando a partire proprio da questa settimana. «I test sono utili e necessari nel percorso di preparazione - dice il tecnico Fabio Soli - Stiamo lavorando duro e ho bisogno di vedere all'opera i ragazzi per verificare lo stato di crescita del gruppo e fare le opportune valutazioni. Non siamo ancora al completo nel reparto schiacciatori (ci sono da ingaggiare il secondo opposto e un martello di livello alto ndr) e questo complica un po' le cose». Inoltre il centrale Tobias Krick e il giovane schiacciatore Tommaso Rinaldi arriveranno soltanto a ridosso dell'inizio del campionato di Superlega perché impegnati uno negli Europei in corso di svolgimento e l'altro nei Mondiali Under 21 ( 23 settembre- 3 ottobre). Per quel che riguarda le amichevoli non è ancora molto chiaro se il pubblico potrà essere ammesso e in che misura. A proposito di pubblico le società di SuperLega avevano lanciato un ultimatum minacciando di non far partire il campionato se fosse rimasto il limite del 35% della capienza delle strutture. «Siamo ancora nella fase interlocutoria - dice il presidente Gianrio Falivene - ci sono contatti in corso e la situazione è sempre molto fluida. Certo vedere la Stark Arena di Belgrado stracolma per la finale degli Europei femminili fa riflettere. Per le amichevoli, dobbiamo fare delle valutazioni anche in ragione dei costi che i controlli anti-covid comportano, considerando che l'ingresso sarebbe gratuito». In ogni caso i test si faranno. «Nella prima fase abbiamo spinto molto sul lavoro fisico - dice ancora coach Soli - un lavoro molto duro soprattutto per chi era fermo da più tempo e ripartire cercando di portare gradualmente tutti allo stesso livello non è stato facile». Ma il tecnico emiliano non si lascia andare a valutazioni. «Credo che sia prematuro esprimere giudizi. La squadra voglio vederla sul campo, ma so che da parte di tutti c'è la voglia di impegnarsi per rimettersi in gioco alla grande». La passata stagione è stato un anno orribile per la Top e gli stessi dirigenti si aspettano un campionato del riscatto. Lo stesso vale per il coach che proprio dopo la sconfitta subita a Cisterna venne esonerato da Monza. «Proprio così - conferma il tecnico - A partire dal sottoscritto, c'è la voglia di mettere da parte il passato e ripartire per scrivere una pagina nuova della nostra vita sportiva. Abbiamo puntato proprio su questo nella scelta degli atleti, tra chi ha voglia di riscatto e giovani emergenti che vogliono essere protagonisti in Superlega. Ma ora avremo con i test amichevoli le prime verifiche del lavoro fin qui sostenuto e potremo fare una prima valutazione della consistenza del gruppo e capire quali potranno essere i nostri obiettivi da raggiungere».

Gaetano Coppola

