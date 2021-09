Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

La Top Volley Cisterna ha superato l'Ismea Aversa (serie A3) nel test match che s'è svolto ieri sera al palazzetto dello sport di via delle Province a Cisterna. La squadra guidata da Fabio Soli ha vinto i primi tre set per poi giocare anche il quarto set extra così da rendere più fruttuoso l'allenamento (25-20, 25-23, 25-23 e 25-21). «Il risultato lascia il tempo che trova e, a questo punto della preparazione, abbiamo tanto bisogno di giocare e di stare insieme in campo - ha chiarito il coach - Mancano ancora alcuni elementi, ma ho visto cose positive, come per esempio la prima linea e il muro, ma ci sono altre cose sulle quali inevitabilmente bisognerà lavorare, vedi per esempio la battuta. Ci sono grossi margini di miglioramento». Intanto in serie A3 l'Opus Sabaudia continua la preparazione in vista del debutto del prossimo 10 ottobre a Marigliano. La squadra guidata da coach Mauro Budani potrà contare anche su Luca Rossato, 20 anni, due metri d'altezza, schiacciatore che a Sabaudia aveva già giocato nelle giovanili prima dell'esperienza in Superlega con la Top Volley. «Sono tornato a Sabaudia per fare del mio meglio, sono contento di essere in questo gruppo che sto conoscendo giorno dopo giorno e sono soddisfatto anche perché i miei nuovi compagni hanno il mio stesso obiettivo quindi le aspettative per questo anno sono molto buone ha chiarito Rossato In queste prime settimane di allenamenti ho avuto modo di parlare con il coach e di confrontarmi con tutto lo staff e, anche se siamo ancora nella prima fase degli allenamenti, le impressioni sono ottime».

Top Volley Cisterna - Ismea Aversa 3-0 (4-0) Top Volley Cisterna: Zingel 15, Dirlic, Cavaccini (L), Maar 11, Parodi ne, Picchio (L) ne, Bossi 6, Baranowicz 2, Szwarc 21, Raffaelli 17. All: Soli.

Ismea Aversa: Morelli 16, Trillini 6, Cuti, Calitri (L), Di Meo (L) ne, Putini 1, Starace 8, Corrieri, Sacripanti 9, Diana 3, Schioppa ne, Simonelli ne, Bonina 10, Dall Agnol 3. All: Tomasello.

Parziali: 25-29; 25-23; 25-23; 25-21 Note: Top Volley Cisterna: ace 5, err.batt. 17, ric.prf 37%, atta. 53%, muri 15. Ismea Aversa: ace 2, err.batt. 17, ric,prf 31%, att. 45%, muri 4.

