11 Marzo 2021

Un altro buon test per la Top Volley quello disputato ieri pomeriggio al Palazzetto di Cisterna contro il Gestioni&Soluzioni Sabaudia. E' finita 3-1 (la Top si è aggiudicata anche un quinto set) com'era giusto che fosse, anche se lo scopo del test era quello di testare e valutare le diverse tecniche di gioco.

Cisterna dovrà tornare in campo il prossimo 28 marzo quando inizierà il torneo dei play-off quinto posto che assegnerà un posto per la Challenge Cup.

«Abbiamo ancora tanto lavoro da fare in queste ultime settimane per arrivare in forma ai play-off chiarisce il tecnico Boban Kovac Dobbiamo cercare di migliorare la battuta, abbiamo commesso ancora tantissimi errori».

LA PARTITA

In avvio di match Kovac ha schierato Sottile in regia opposto a Onwuelo, Cavuto e Randazzo di banda, centrali Rossi e Szwarc, Cavaccini libero. La Top pur con sei errori in battuta si è aggiudicata con relativa facilità (25-20) il set per poi andare a pressare ancora di più gli avversari nel secondo, finito 25-15. Nel terzo parziale coach Kovac ha inserito la diagonale Seganov-Sabbi con Tillie e Randazzo (Rossato) di banda e Szwarc e Krick centrali con Rondoni libero. Sabaudia dà battaglia, batte meglio e attacca con più incisività e si impone 15-25. Nel quarto set i valori in campo si ristabiliscono e la Top chiude senza troppi problemi 25-16.

L'ANALISI

Per noi l'obiettivo era quello di restare concentrati considerando le due categorie di differenza con i nostri avversari aggiunge coach Sandro Passaro del Sabaudia questo è stato un buon test che ci ha messo alla prova per restare lucidi in situazioni difficili.

IL TABELLINO

TOP VOLLEY: Cavuto 8, Cavaccini (lib.), Sottile 1, Tillie 9, Seganov 1, Rossato 4, Sabbi 17, Rossi 6, Onwuelo 5, Rondoni (lib.), Randazzo 10, Krick 6, Szwarc 12. All. Kovac

SABAUDIA: Palombi 1, Focosi 11, Meglio, Baciocco 4, Astarita 5, Pomponi, Lucarelli 8, Frumuselu 2, Tognoni 2, Link 19, Schettino 2, Fortunato (lib.). All. Passaro

Note: Parziali: 25-20 (20'), 25-15 (19'), 17-25 (19'), 25-16 (19'), 15-11 (13'); Top Volley: attacco 57%, ricezione 59% (39%), ace 5 (err.batt. 10), muri pt. 6; Sabaudia: attacco 41%, ricezione 51% (27%), ace 7 (err.batt. 9), muri pt.6.

Gaetano Coppola

