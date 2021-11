Domenica 7 Novembre 2021, 05:02

VOLLEY, SUPERLEGA

La Top Volley Cisterna concede il bis, piega di forza una coriacea Tonno Callipo Vibo Valentia (3-1) e conquista tre punti pesantissimi. Due ore e dodici minuti di battaglia a viso aperto tra due squadre che puntavano decisamente a conquistare la posta in palio per consolidare la posizione in classifica. Più solida e concreta Cisterna, che si è dimostrata più fredda e cinica nei momenti topici del primo, secondo e quarto set. La Top è stata sorretta dalla solida regia di Baranowicz che ha trovato in Szwarc, Maar e al giovane Rinaldi, subentrato all'esordiente (in maglia Top) Lanza, le sue bocche da fuoco rinforzate dai centrali Zingel e Bossi che, quando chiamati in causa, hanno risposto presente. Ma a fare la differenza, soprattutto nel primo e secondo set, è stata l'eccellente difesa, della quale Cavaccini è stato buon interprete, con positive rigiocate.

LA PARTITA

In avvio coach Soli ha schierato Baranowicz in regia, Szwarc opposto, Lanza e Maar di banda, Bossi e Zingel centrali e Cavaccini libero. Baldovin ha preferito Saitta al palleggio, Nishida opposto, Borges e Douglas di banda, Candellaro e Flavio centrali e Rizzo libero. Ad aprire i giochi è la Tonno Callipo che con Nishida e Borges sorprende la Top e va subito prepotentemente avanti. Soli richiama i suoi, chiede pazienza e calma e sul 14-19 inizia una ricostruzione con un parziale di 7 a 1 e Cisterna mette la freccia e con Maar conquista la prima di tre palle set. Vibo ne annulla due poi Szwarc piazza la bordata definitiva del 25-23. Secondo set punto a punto con un cambiopalla fluido poi Borges dai nove metri porta avanti Vibo. Soli inserisce Rinaldi al posto di uno spento Lanza, la difesa pontina si fa più solida consentendo contrattacchi che lo stesso Rinaldi, Szwarc e Maar concretizzano. Finale di set al cardiopalma con Vibo che conquista la prima palla decisiva annullata da Szwarc. Ace di Rinaldi, punto di Nishida che poi sbaglia ed è Maar a mettere giù il punto (27-25) del 2-0. Nel terzo parziale Vibo cresce e la Top va in confusione. E' una gara a inseguimento ma sette punti sono duri da recuperare e Vibo vince il set (25-20) e riapre i giochi. Quarto parziale combattuto punto a punto con la Top che prova a scappare (16-14), Vibo reagisce e pareggia, ma i calabresi non avevano fatto i conti con uno scatenato Maar. Gli ospiti subiscono la pressione e Cisterna con un parziale di 3-0 conquista la prima palla match con Dirlic chiamato da Soli ad alzare il muro al posto di Baranowicz. Sul 24-20 è Saitta a condannare i suoi provando a sorprendere il muro pontino. Il suo colpo però si infrange contro la rete e nel palazzetto di Cisterna esplode la gioia. Cisterna sale a 6 punti (con una gara in meno) in attesa dell'esito delle partite odierne. Prossimo impegno, domenica a Piacenza.

IL TABELLINO

Top Volley: Zingel 6, Cavaccini (L), Giani (ne), Maar 23, Rinaldi 11, Lanza 4, Dirlic 1, Bossi 7, Baranowicz 4, Szwarc 21, Raffaelli. All.: Soli.

Vibo Valentia: Nishida 20, Condorelli (L), Gargiulo, Mauricio 12, Bisi (ne), Saitta 3, Candellaro 6, Basic, Rizzo (L), Gualberto 10, Douglas 15. All.: Baldovin

Note: parziali 25-23; 27-25; 20-25; 25-20; Top Volley: Battute vicenti 6, errate 14, ricezione 45% (prf 28%), muri punto 6, attacco 53%. Vibo: bv 6, be 11, ric. 48% (prf 18%), muri 9, att. 44%.

Gaetano Coppola

© RIPRODUZIONE RISERVATA