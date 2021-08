Lunedì 9 Agosto 2021, 05:01

Vacanze finite per gli atleti della nuova Top Volley versione 2021-22.

Nella giornata di ieri sono arrivati a Cisterna alla spicciolata, tranne Tommaso Rinaldi che resterà con gli azzurrini di Angiolino Frigoni che dal 22 settembre saranno impegnati nei Mondiali U21. Tra di loro anche due reduci dalle Olimpiadi di Tokyo con la nazionale canadese, il vecchio (di militanza cisternese) Arthur Szwarc che da questa stagione giocherà da opposto e il nuovo schiacciatore Stephen Maar, 27 anni, 201 centimetri ex Milano. Entrambi potranno usufruire di qualche giorno in più di ferie.

Già nel suo alloggio invece il nuovo regista Michele Baranowicz, 32 anni da poco compiuti, ex Piacenza. Con lui i nuovi arrivati, i centrali Aidan Zingel, australiano di 207 centimetri ed Elia Bossi triestino di due metri e 2, e gli altri due riconfermati Tobias Krick, centrale tedesco e Domenico Cavaccini funambolico libero. Completano la pattuglia l'altro libero Matteo Picchio, 21 anni monzese, il regista Lorenzo Giani (nessuna parentela con il Giangio pontino) 19 anni di Carate Urio (Como) e lo schiacciatore Giacomo Raffaelli 26 anni di Grosseto ex Ravenna.

«Abbiamo allestito una buona squadra, tra certezze e qualche scommessa. Ma siamo ancora sul mercato - dice il ds Candido Grande - dobbiamo completare l'organico con un secondo opposto e un quarto schiacciatore». Nessuna indiscrezione, ma sembra che le recenti Olimpiadi abbiano fornito qualche suggerimento. Vedremo. Comunque stamattina c'è la prima riunione al Palazzetto di Cisterna e domattina le viste mediche alla Stema Fisiolab Poi si comincerà a sudare. E a proposito di Olimpiadi una curiosità: c'è un po' di Top Volley nella squadra francese campione olimpica, con l'asso Ngapeth c'erano gli ex l'opposto Jean Patry, il centrale Nicolas Le Goff e il martello Kevin Tillie.

Gaetano Coppola

