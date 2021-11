Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

VOLLEY, SUPERLEGA

Ancora un anticipo per la Top Volley Cisterna che oggi pomeriggio alle 18 ospiterà al Palazzetto di viale delle Province la Vero Volley Monza. Dopo quella (persa) contro Piacenza un'altra sfida tosta per i ragazzi di coach Fabio Soli che devono affrontare una squadra abituata ad abitare ai piani alti della classifica. I brianzoli attualmente convivono con 13 punti insieme a Piacenza, Civitanova e Trento, alle spalle della capolista Perugia che di punti ne ha 15. Però la classifica non tiene conto dei risultati degli anticipi della decima giornata (Civitanova-Taranto 3-0 e Trento-Piacenza 3-1) e della undicesima (Monza-Civitanova 0-3 e Ravenna-Trento 0-3). La Top con due vittorie e tre sconfitte e il turno di riposo già osservato, è all'ottavo posto a pari punti (6) con Modena (che ha una migliore differenza set), Milano e Vibo. Fare punti è quindi una priorità assoluta per restare lontani dalle posizioni di fondo classifica occupate da Verona e Ravenna.

IL TECNICO

«Pur uscendo sconfitti contro Piacenza abbiamo dimostrato di poter tenere testa a squadre di alta classifica - ha commentato coach Fabio Soli - Monza è l'unica squadra ad aver battuto Piacenza e quindi dà la misura della portata della gara che ci attende». Coach Soli sa bene però che la pallavolo è sport di sorprese e spesso le previsioni sulla carta vengono stravolte. «Ci stiamo allenando bene e vogliamo dimostrare che siamo in grado di portare a casa punti con qualsiasi squadra, anche con quelle costruite per puntare molto alto in classifica. L'importante è combattere punto a punto e poi mantenere freddezza e lucidità nelle fase finali dei set». Monza viene da una dolorosa sconfitta rimediata in casa dell'Itas Trentino e ha voglia di riscattarsi. «Cisterna con gli ultimi innesti ha alzato il potenziale e trovato equilibro dimostrando di essere una squadra in salute - dice il tecnico brianzolo Massimo Eccheli - I ritmi sono serrati e noi dobbiamo ritrovare continuità nel gioco». Per gli amanti dei numeri e delle curiosità Monza e Cisterna si sono affrontate 17 volte con 11 vittorie dei brianzoli e 6 dei pontini. Nella passata stagione Cisterna mise a segno due sole vittorie e l'unica del girone di andata, sesta giornata, fu proprio contro Monza. Una sconfitta che costò al suo tecnico di allora, Fabio Soli, la panchina. Un pizzico di pepe in più da aggiungere alla sfida odierna. Il match tra Cisterna e Monza sarà trasmesso in diretta alle 18 da Rai Sport

Gaetano Coppola

