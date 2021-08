Martedì 10 Agosto 2021, 05:00

VOLLEY

Dopo l'ufficializzazione del nuovo allenatore, Fabio Soli, che dovrà guidare la Top Volley nella prossima stagione agonistica, la società passa alla presentazione dei tanti volti nuovi che formeranno una squadra completamente rivoluzionata dopo l'ultimo deludente campionato. Primo della lista di questa passerella, come è giusto che sia, è l'atleta-cardine della squadra, il regista, colui che dovrà gestire e smistare il gioco in campo. Consegnato il biglietto di ritorno in Bulgaria a un Georgi Seganov che è stata una delle delusioni della passata stagione, salutato il capitano Daniele Sottile che dopo undici anni ha preferito cambiare aria passando dal Tirreno all'Adriatico, da Piacenza è arrivato un motivatissimo Michele Baranowicz.

Nato a Mondovì (Cuneo) il 5 agosto del 1989 il nuovo regista della Top ha iniziato a giocare a 14 anni in serie D ma già l'anno successivo era nelle giovanili del Piemonte Volley di Cuneo, club che ha sempre avuto un vivaio florido, base di partenza per tanti campioni. L'esordio in serie A1 è del 2006 a 17 anni e prima di arrivare a Cisterna Baranowicz è passato, oltre a Cuneo, per Modena, Macerata, Verona, Vibo Valentia e Piacenza, con due stagioni in Polonia e in Turchia. Squadra nuova, vita nuova.

«Sono voluto arrivare a Cisterna con qualche giorno di anticipo con mia moglie e mia figlia proprio per ambientarmi subito e devo dire che non potevo fare scelta migliore - ha tenuto a precisare Baranowicz - Sono davvero carico, anche perché arrivo da una stagione che ho ripreso in corsa a Piacenza a campionato iniziato. L'impatto con Cisterna è stato ottimo, anche perché parliamo di una società storica, radicata da anni nella massima serie di volley».

Il ds Candido Grande ha detto di aver allestito una squadra con tanta esperienza e con qualche scommessa. Tutto vero ed è questa la cosa che mi solletica e mi stimola di più e che mi ha portato ad accettare la chiamata di Cisterna - ha tenuto a precisare lo stesso palleggiatore - La squadra è nuova, con qualche scommessa vera e propria, con un allenatore che, al pari di noi atleti, ha tanta voglia di far bene. Ovviamente le squadre si costruiscono sulla carta ma poi dovrà come sempre essere il campo a confermare o smentire i pronostici della vigilia.

«Certo, all'inizio è tutto bello, ma - continua Baranowicz - sono convinto della scelta che ho fatto e sicuro di quello che mi attende. Cisterna ha le carte in regola per cancellare la brutta stagione passata e ritagliarsi uno spazio importante nel prossimo campionato di Superlega».

Stamattina per tutto il gruppo della Top Volley sveglia presto e qualche vasca in piscina prima di ritrovarsi presso la Stema Fisiolab dove lo staff medico della società guidato dal dottor Amedeo Verri insieme ai fisioterapisti e ai tecnici del centro effettueranno le rituali visite mediche per valutare lo stato dei singoli e programmare i carichi di lavoro che in questa prima fase saranno personalizzati.

Gaetano Coppola

