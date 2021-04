8 Aprile 2021

VOLLEY, SUPERLEGA

Giungono alla quarta giornata i play-off quinto posto che vedono la Top Volley Cisterna impegnata nel pomeriggio di oggi sul taraflex della Consar Ravenna.

Un turno pesante quello odierno nell'economia della classifica perché si sfidano le due squadre attualmente in testa, Piacenza e Milano, entrambe a 7 punti, e la terza contro la quarta (Ravenna e Cisterna) rispettivamente a 6 e 5 punti. Vittorie da tre punti in queste sfide rivoluzionerebbero l'attuale classifica e consentirebbero il sorpasso alla vincente dello scontro tra Padova (4 punti) e Verona (3). Un quadro molto instabile quindi, dove non sono ammessi passi falsi. Vincere è imperativo per continuare a sperare di disputare la finale a quattro e provare a conquistare l'unico passi in palio per la prestigiosa (ma onerosa per le società) Challenge Cup.

Cisterna è partita in questi play-off con una convincente vittoria su Vibo per piegarsi poi al tie-break con Milano e Piacenza. Oggi affronta Ravenna che dopo la vittoria iniziale al tie break contro una deludente Modena, si è imposta con maggiore decisione (3-1) su Padova e domenica ha ceduto al quinto set contro Verona. I romagnoli sono sempre stati un avversario ostico per la Top: nei 21 scontri disputati i pontini l'hanno spuntata solo 5 volte. In campionato Ravenna ha vinto sia all'andata (3-0) che al ritorno (3-1) e nella gara degli ottavi di Coppa Italia (3-0). Il sestetto allenato da Marco Bonitta vanta la migliore ricezione del campionato, ma per battute vincenti è rimasta all'ultimo posto delle statistiche di rendimento. Ha una buona correlazione muro-difesa grazie a buoni muratori come Mengozzi e Grozdanov. In questi play-off Cisterna si è presentata con una veste diversa da quella sfoggiata in campionato. E' andata sempre a punti nelle tre gare disputate, con Sabbi che ha realizzato 68 punti ed è il miglior realizzatore del torneo. Nell'ultimo match con Piacenza l'opposto della Top ha siglato ben 28 punti. Dopo Ravenna la Top è attesa sabato pomeriggio a Padova «Arriviamo da prestazioni importanti e a Ravenna ci troveremo di fronte una squadra giovane e in salute che gioca una pallavolo di alto livello - chiarisce Andrea Rondoni, libero della Top - Ci aspettano quattro sfide importanti, ma a prescindere dagli avversari il nostro obiettivo sarà sempre vincere per cercare di rimanere nelle prime quattro che accederanno alle semifinali». Gaetano Coppola

