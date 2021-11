Domenica 14 Novembre 2021, 05:01

VOLLEY

Un bel banco di prova, quello che attende stasera (PalaBanca, ore 20,30) la Top Volley Cisterna a Piacenza per la sesta giornata del campionato di SuperLega. Una gara che potrà dare a coach Soli una prima attendibile valutazione dello stato di forma della sua squadra contro un avversario di indubbio valore, un sestetto costruito per l'alta classifica che, dopo aver infilato quattro vittorie di seguito, domenica scorsa è incappato nella prima sconfitta a Monza.

LA SITUAZIONE

Uno stop doppiamente pesante perché arrivato da un avversario con il quale gli emiliani condividevano la testa della classifica. Con la netta vittoria (3-0) i brianzoli hanno consolidato in solitaria il vertice con 13 punti, mentre Piacenza, superata da Perugia (12) è rimasta ferma a quota 10 insieme a Civitanova e Trento. E' per questo che ha il dente avvelenato e tanta voglia di ricominciare a correre per non perdere ulteriormente posizioni.

Baranowicz e compagni arrivano da due vittorie consecutive e con il morale alto, ma sanno che li aspetta un match tosto, nel quale bisognerà mettere in campo tecnica, cuore, strategia e tanta pazienza per aspettare i momenti favorevoli, capire i punti deboli, che anche la squadra più forte inevitabilmente ha, e sfruttarli al meglio.

L'ORGANICO

Coach Fabio Soli ha a disposizione un organico rinforzato con Pippo Lanza che ha avuto una ulteriore settimana per affinare l'intesa con il regista Baranowicz e il resto del gruppo, e con il giovane opposto iraniano Saadat che ha avuto però appena due giorni di tempo per acclimatarsi ma potrà essere sfruttato, all'occorrenza, per la sua battuta che dicono essere micidiale. Vedremo.

«Piacenza è una delle formazioni più forti del campionato con un organico di prima fascia - commenta il libero della Top, Domenico Cavaccini - Noi affronteremo la trasferta con il morale alto per le due vittorie consecutive ottenute, a Verona e contro Vibo, ma restando saldamente con i piedi per terra. Sappiamo che non sarà una partita facile ma resteremo concentrati perché il nostro obiettivo è sempre quello di strappare più punti possibile a qualsiasi avversario. Importante sarà approcciare la partita con il piglio giusto, cercando di alleggerire la pressione e di esprimere il gioco che sappiamo. Non sarà facile, ma questo deve essere l'atteggiamento che ci dovrà accompagnare gara dopo gara, indipendentemente dall'avversario che avremo davanti».

TAMBURI DI GUERRA

Da Piacenza arrivano tamburi di guerra. Enrico Cester si rammarica per la sconfitta con Monza. Ai brianzoli abbiamo concesso troppo - commenta l'ex centrale della Top - Una sconfitta ci può stare, ma c'è modo e modo di perdere. Ora ci aspetta Cisterna, una squadra che è in crescita e vogliamo dimostrare che la sconfitta è stato un incidente di percorso. Gli fa eco l'opposto Adis Lagumdzija che contro Monza si è fermato a 8 miseri punti (24%): In settimana ci siamo allenati al massimo. Siamo una squadra bene equilibrata e dobbiamo continuare a migliorarci.

La partita tra Gas Sales Piacenza e Top Volley Cisterna sarà trasmessa alle 20,30 dalla piattaforma www.volleyballworld.tv (a pagamento).

Gaetano Coppola

