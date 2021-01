© RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEYPrima partita del 2021 per la Top Volley Cisterna che affronterà oggi pomeriggio alle 16 nel palazzetto della città brianzola la Vero Volley Monza. Boban Kovac e i suoi ragazzi sono partiti mettendo nelle sacche tante buone intenzioni per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi e interrompere quel trend negativo che l'accompagna dal 18 ottobre quando, ironia della sorte, la Top colse la sua unica vittoria della stagione proprio contro Monza. Il prosieguo del campionato ha riservato a Sottile e compagni solo sconfitte, ben dieci consecutive. L'ultima contro Perugia. Monza ha invece subito un lungo stop a causa del Covid che ha contagiato alcuni suoi atleti ed è tornata in campo mercoledì scorso contro Padova riuscendo a rimontare lo svantaggio (1-2) per poi piegare i veneti al tie break. Un 3-2 che sicuramente ha dato fiducia a un gruppo che ha saputo reagire alle evidenti difficoltà dovute alla lunga inattività e agli strascichi del Covid sugli atleti colpiti. Ora i brianzoli sono sesti in classifica con 20 punti, gli stessi di Milano e Modena e non possono permettersi passi falsi per i play off che per questa stagione avranno uno svolgimento diverso. Un avversario temibile quindi per i ragazzi della Top Volley. «Inutile dire che contro Monza sarà un'altra partita difficile - commenta il libero della Top, Mimmo Cavaccini, uno dei più reattivi della squadra - Qualsiasi cosa si dica potrebbe sembrare il voler cercare scuse e onestamente non ce ne sono per la situazione nella quale ci troviamo. Siamo noi i responsabili di questa annata inconcludente e dobbiamo assumercene tutte le responsabilità. Ma dobbiamo restare uniti e preservare il gruppo perché mancano ancora molte partite e dobbiamo provarci a invertire la situazione». Il libero salernitano ci tiene a salutare i tifosi. «Anche se delusi per i risultati continuano a seguirci e a starci vicini e di questo li ringraziamo e auguriamo a tutti un felice 2021. Di certo la loro presenza a bordo campo ci avrebbe aiutato e non poco». Coach Massimo Eccheli dovrà rinunciare ancora a uno dei suoi pezzi da novanta l'opposto Lagumdzija. «Questo ci obbligherà a ritarare la squadra per cercare il giusto assetto». Anche coach Boban Kovac dovrà rinunciare al martello francese Tillie, infortunatosi alla caviglia contro Vibo. Probabilmente a Monza riproporrà Seganov (Sottile) in regia, Sabbi opposto, Randazzo e Cavuto di banda, Szwarc e Krick (Rossi potrebbe essere di nuovo operativo) al centro e Cavaccini libero. Il match tra Monza e la Top Volley sarà trasmesso in diretta streaming (a pagamento) sul canale www.elevensports.it o in radio su Antenne Erreci, 97.300 in Fm.Gaetano Coppola© RIPRODUZIONE RISERVATA