Venerdì 25 Giugno 2021, 05:01

NUOTO

Ultimissima chiamata per Tokyo. Allo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma, ribattezzato «la piscina più bella del mondo», gli occhi sono puntati sul 58° Trofeo internazionale Sette Colli, che da oggi a domenica mette in palio gli ultimi biglietti olimpici. Al momento sono 17 gli atleti qualificati di diritto dopo gli Assoluti invernali e primaverili di Riccione, ma la squadra azzurra in proiezione giochi a cinque cerchi è ampiamente da integrare.

Sei staffette già dentro, ma con un totale di soli otto italiani da poter schierare e quindi mancano da completare ancora una quindicina di caselle. Una vasca che evoca ricordi splendidi al talento made in Latina Matteo Ciampi, che nel 2019 grazie ad una perfetta condotta di gara vinse i 200 sl (1'4762) con una rimonta pazzesca, ex aequo con il brasiliano Breno Correia. Il 24enne è tra i papabili a far parte della 4x200 stile libero - il responsabile federale è il suo tecnico Stefano Franceschi che lo segue alla Livorno Aquatics - bronzo in carica agli ultimi Europei di Budapest, dove bissarono lo stesso metallo conquistato a Glasgow 2018. Dopo la kermesse capitolina il dt Cesare Butini annuncerà tutti i convocati. Attesa per gli staffettisti. La lista è ampia: dal bolzanino Stefano Ballo al barese Marco De Tullio, il più giovane alfiere con i suoi 20 anni (qualificato già nei 400 in compagnia del labronico Gabriele Detti), dal marchigiano Stefano Di Cola, al fiorentino Filippo Megli e al veneto Manuel Frigo, tra le new entry. Un team di spessore che acquisì il pass per il Giappone due anni fa quando firmò il record nazionale (7'0201) nei Mondiali sudcoreani di Gwangju.

La novità? Il mezzofondista pontino sarà di scena a Roma su una sola distanza, i 200, in cui dovrà dar fondo a tutte le sue energie psicofisiche per centrare il tempo limite di 1'464 . Rinuncerà ai 400, specialità dove fu terzo ai recenti primaverili e un mese fa in Ungheria sfiorò l'ingresso in finale per 18 decimi. «Le aspettative sono alte, la condizione c'è, ma non sarà facile per via del livello degli avversari. Ci proverò fino all'ultima bracciata», sottolinea il portacolori dell'Esercito, 12esimo nella starting list con 1'4747. Riflettori centrati anche sui latinensi Rachele Ceracchi (100-200 sl) e Devid Zorzetto (50 farfalla, 50-100 sl) e sul gaetano Alessandro Baffi (50-100-200 dorso e 200 misti), all'esordio con la Marina Militare. Il nuoto pontino intanto ha festeggiato il formiano Erasmo Valerio (Matrix Roma) medaglia di bronzo a Piombino con il Lazio al Trofeo delle Regioni nella staffetta Ragazzi 4x1.25 mista.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA