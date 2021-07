Martedì 27 Luglio 2021, 05:00

OLIMPIADI

È la sua prima Olimpiade. L'emozione non si descrive facilmente, ma ora quel sogno tanto atteso si trasforma in realtà. Oggi alle 13 nella piscina del Tokyo Aquatics Center nel quartiere Koto è il grande giorno del debutto di Matteo Ciampi, il talento di Latina, di scena nelle batterie della 4x200 stile libero. Una staffetta che promette scintille dall'alto di un quartetto molto competitivo, con il jolly Gabriele Detti, reduce dalla cocente delusione sui 400, da inserire nella finale in programma domani. L'Italia, che vanta il tempo di ingresso di 7'0201, è inserita nella prima serie con Roc (acronimo di Russian Olympic Committee) che ha il crono più basso con 7'0181 delle otto, Cina (7'0474), Francia (7'0724), Ungheria (7'0767), Svizzera (7'1115), Israele (7'1199) e Polonia (7'1201). Se la prima eliminatoria è un affaire a due, molto più combattuta sarà la seconda con nazioni del calibro di Australia (7'0085), Stati Uniti (7'0198) e Gran Bretagna (7'0204), le favorite d'obbligo per il gioco delle medaglie, con Russia e Italia che possono infilarsi nel ruolo di mine vaganti, senza sottovalutare anche i padroni di casa nipponici. Il 24enne atleta dell'Esercito, che si allena alla Livorno Aquatics con il tecnico Stefano Franceschi, responsabile della staffetta, è consapevole che ci vorrà la gara perfetta. «Prima di tutto spiega il liberista pontino - sarà importante abbassare i nostri tempi già nella batteria che non sarà agevole. Poi penseremo al dopo. Sarà un'impresa restare a contatto delle top three, ma la nostra squadra ha dimostrato di tirare fuori gli artigli nei momenti che contano». Il graffio pesante agli ultimi due Europei (double di bronzo tra Glasgow 2018 e Budapest 2021) con Ciampi grande protagonista, senza dimenticare i Mondiali sudcoreani di Gwangju 2019, quando stabilì insieme a Filippo Megli, Stefano Ballo e Stefano Di Cola, il primato nazionale con il crono di 7'0497 che valse il pass per i Giochi. Il suo tempo di frazione fu 1'4642 e in finale al suo posto entrò Detti che trascinò la 4x200 ad un insperato quarto posto, con il podio che sfumò per soli maledetti 3 centesimi a favore degli americani. Ai Giochi di Rio 2016, invece, i fenomeni a stelle e strisce con due califfi come Ryan Lochte e lo squalo di Baltimora Michael Phelps (ritiratosi dalla scene) vinsero l'oro davanti a Gran Bretagna e alla sorpresa Giappone.

CANOTTAGGIO

Ieri giornata di riposo, perché, nonostante la sospensione complice il tifone, il Sea Forest Waterway è restato aperto per gli allenamenti. L'Italremo si prepara alle finali di domani. Nel quattro senza con Vicino, Lodo (il terracinese alla sua seconda presenza olimpica), Rosetti e Castaldo si nutrono speranze, ma è soprattutto nel quattro di coppia che l'ambizione è forte con i portacolori delle Fiamme Gialle di Sabaudia, Gentili, Rambaldi, Panizza e Venier, a caccia del metallo più pregiato.

Salvo cambiamenti legati al maltempo il quattro senza gareggerà alle 3,10 di notte, il quattro di coppia 20 minuti più tardi.

Andrea Gionti

