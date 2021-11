Venerdì 5 Novembre 2021, 05:04

PARCO NAZIONALE

Visite guidate gratuite al Parco del Circeo con l'obiettivo di sensibilizzare la collettività alla necessità di proteggere e tutelare un patrimonio inestimabile. L'Ente Parco organizza, a partire da oggi, il ciclo di visite in collaborazione con l'Istituto Pangea e Il Sentiero, e rivolto a cittadini, turisti e portatori di interesse del territorio. L'appuntamento è per questa mattina, alle 9.30, al centro visitatori di Sabaudia. La finalità è quella di toccare con mano lo stato della foresta demaniale del Circeo, individuata come zona speciale di conservazione e core area della riserva della biosfera tutelata dall'Unesco. Sos gli alieni attaccano la foresta - La vita di animali e piante dipende da complessi e fragili equilibri difficili da ristabilire una volta compromessi: questo il titolo dell'iniziativa, e sarà proposta tra novembre 2021 e gennaio 2022. I primi quattro appuntamenti saranno aperti a tutti ma dedicati in particolare ad amministratori e tecnici del territorio, insegnanti, agricoltori, guide e associazioni. In particolare gli incontri si svolgeranno il oggi, il 20 e 27 novembre; il 4, 11 e 18 dicembre, il 5, 15 e 22 gennaio. L'attività proposta, della durata di circa tre ore, si snoderà tra il bosco del centro visitatori del Parco e la porzione più meridionale della foresta planiziale. Le guide di Pangea e de Il Sentiero condurranno i partecipanti all'interno della foresta e mostreranno gli effetti negativi delle specie aliene invasive sulla biodiversità, come competitrici e possibili cause di estinzione delle specie native. In particolare si rifletterà sulla presenza di specie che non fanno parte della storia botanica e animale del Parco nazionale del Circeo come i daini che sono in sovrannumero e per il sovrappopolamento dei quali da diverso tempo si sta cercando di trovare una soluzione. L'escursione prevede anche una visita alla zona daini ma anche all'area dove la foresta primigenia sta meglio. Per informazioni e prenotazioni contattare: Istituto Pangea: 0773.511352; 348.3617966; info@istpangea.it oppure Il Sentiero: 349.8433769; 345.0794416; info@sentiero.eu

