Lunedì 2 Agosto 2021, 05:01

VELA

L'Italia torna al vertice della vela olimpica, dopo un digiuno durato 13 anni: le ultime medaglie furono a Pechino 2008 (Qingdao) grazie alla windsurfista Alessandra Sensini e al laserista Diego Romero. L'impresa storica porta la firma del terribile tandem formato dal timoniere Ruggero Tita (Fiamme Gialle Gaeta) e dalla prodiera Caterina Marianna Banti (CC Aniene), gli assi del catamarano misto foiling dell'acrobatica classe Nacra 17.

Nell'ultima giornata di regata nella piccola isola di Enoshima, conosciuta per la bella vista sul monte Fuji, è già maturata la certezza di salire sul podio: in tasca è argento sicuro, ma il metallo più pregiato è ad un alito di vento. L'equipaggio azzurro, autore di un quinquennio fantastico, grazie agli strepitosi parziali dell'ultima tornata (2-1-2) domani si giocherà nella Medal Race l'oro contro i britannici Gimson-Burnet (distanti 12 punti) e i tedeschi Kohloff-Stuhlemmer (24 punti di distacco). Per vincere basterà arrivare entro i primi sei per confermarsi in testa. E questo a coronamento di una conduzione di gara davvero ineccepibile, sempre al comando sin dall'avvio. Il 29enne trentino e la 34enne romana hanno dominato in questi anni la scena internazionale.

In bacheca splendono tre titoli europei (2017, 2018 e 2020), un mondiale (2018) e piazzamenti di vertice proprio sul campo di regata olimpico nipponico (2° in Coppa del Mondo nel 2018, 1° nel Test Event preolimpico 2019 e 3° ancora in Coppa del Mondo 2019), senza dimenticare che per due volte hanno vinto il premio Velista dell'anno Fiv.

Nella Laser Radial la gialloverde Silvia Zennaro ha chiuso 7^ incappando in un OCS (partenza anticipata) che le ha impedito di giocarsi la medaglia.

EUROPEO JUNIORES

A Formia si è archiviato l'Europeo juniores con il successo nella neonata classe olimpica del 470 misto di Alessandra Dubbini (Fiamme Gialle Gaeta) in coppia con il timoniere Marco Gradoni (Tognazzi Marine Village), che a metà luglio avevano trionfato al mondiale di Sanremo. Successo con 43 punti, davanti agli spagnoli Bover/Rodriguez con 54 e ai greci Pappa-Michalopoulos con 65. Nell'Open si sono imposti i francesi Ange Delerce e Timothee Rossi, vincitori sia in overall che nell'U19 e doppietta nell'U19 e nella generale per Camilla Michelini e Margherita Bianco Bonifacio (Lni Mandello del Lario). Nella 420 U17 primato degli iberici Jaime Ayarza e Mariano Hernandez e nella 470 U24 per gli austriaci Niklas Lehmann e Niklas Haberl.

An.Gio.

