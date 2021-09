Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

TIRO A VOLO

FRASCA È ARGENTO

Medaglia d'argento per il tiravolista privernate Erminio Frasca al Memorial Nando Rossi, che ricorda il presidente del Coni Umbria e vice presidente della Fitav scomparso nel 2008. Nella specialità della Fossa Olimpica il 38enne azzurro delle Fiamme Oro ha totalizzato il punteggio di 96/100 piattelli chiudendo dietro i due ex aequo Alessandro Chianese e Mauro De Filippis.

VOLLEY A3

FERENCIAC A SABAUDIA

Paul Ferenciac, 25 anni, 196 centimetri, è il nuovo schiacciatore dell'Opus Sabaudia, formazione pontina del campionato di pallavolo maschile di serie A3. «L'ambiente di Sabaudia lo conosco fin da quando facevo le giovanili a Latina e conosco bene la serietà e l'impegno della società che ha l'obiettivo di portare la pallavolo di alto livello in un territorio che mastica questo sport da sempre»

PONTINIA

DIMOSTRAZIONI IN PIAZZA

Il Comune di Pontinia insieme alla Consulta dello Sport ha organizzato la sesta edizione della festa dello sport che si terrà dalle 16 alle 24 in Piazza Indipendenza e nelle vie adiacenti ospitando le diverse discipline sportive della città. Per ragioni di sicurezza e per favorire l'allestimento del palco e delle postazioni, Piazza Indipendenza sabato 4 settembre sarà chiusa dalle 6 alle 14 e domenica dalle 4 alle 24.

© RIPRODUZIONE RISERVATA