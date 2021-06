APRILIA

Salvato per miracolo dalla polizia stradale di Aprilia dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. Un camionista è stato soccorso l'altro giorno presso un'area di servizio sulla Pontina, al km 36,500 ad Ardea.

Gli agenti sono riusciti ad intervenire appena in tempo: presso l'area di sosta hanno udito dei rumori, lo stridio di pneumatici e altri violenti urti. È stato così notato l'autocarro che era uscito fuori strada e aveva sfondato il New Jersey mandandolo in frantumi. Il conducente era rimasto incastrato nell'abitacolo, era poco cosciente con profonde ferite e perdite di sangue sul volto. Il mezzo invece si era quasi ribaltato. Nel frattempo la situazione stava diventando sempre più pericolosa perché si era generato un principio d'incendio nel vano motore.

Gli agenti di Aprilia hanno subito spento il rogo prendendo in prestito un estintore da un altro camion in transito e poi hanno staccato il parabrezza del mezzo pesante per potere estrarre in sicurezza il malcapitato. Sul posto nel frattempo è arrivato anche il 118. I sanitari si sono presi cura del camionista eseguendo degli interventi sulla Pontina e poi trasferendo l'uomo in ospedale di Pomezia, aveva anche una grave ipoglicemia in atto.

La Polizia stradale si è occupata anche di mettere in sicurezza il tratto di Pontina interessato dal sinistro e di rimuovere alcuni detriti per evitare che altri automobilisti subissero dei disagi. Ora si prosegue con gli accertamenti per capire cosa sia accaduto, la dinamica dei fatti è ancora al vaglio. La Pontina continua ad essere strada complessa e pericolosa. Gli incidenti ormai sono all'ordine del giorno nonostante ci siano stati degli interventi di messa in sicurezza consistenti da parte di Anas. È chiaro che serve un intervento deciso che porti alla realizzazione della tanto attesa Roma-Latina. Il traffico in questi giorni ha subito spesso disagi anche a causa dell'aumento della circolazione delle auto in seguito all'allenamento delle restrizioni anticovid.

